Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 20 novembre 2026

Questa sera, venerdì 20 novembre 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata il caso Garlasco: mentre la richiesta di revisione per Alberto Stasi potrebbe mettere in discussione la sentenza di condanna, nell’inchiesta parallela sono stati ascoltati come persone informate sui fatti l’ex maresciallo dei carabinieri Giuseppe Spoto e uno dei tre avvocati di allora dell’indagato. In studio interverranno l’avvocata di Andrea Sempio Angela Taccia e Massimo Lovati. Si torna poi sul caso delle avvelenate dalla ricina, con collegamenti in diretta da Berlino, dove proseguono gli accertamenti tecnici irripetibili su cinque reperti prelevati dall’abitazione di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita.

Spazio anche al femminicidio di Pamela Genini: in studio sarà presente Francesco Dolci, indagato per la profanazione della tomba della vittima, la cui querela per diffamazione contro Piergiuseppe Rota, compagno della madre della ragazza, è stata archiviata. In chiusura, focus sull’omicidio di Yara Gambirasio, con un confronto che vede protagonisti il legale di Massimo Bossetti Claudio Salvagni e il consulente della difesa Marzio Capra. Tra gli ospiti: Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Paolo Colonnello, Giuseppe Brindisi, Carmen Pugliese, Marco Oliva, Grazia Longo, Gabriella Marano, Francesca Carollo, Paolo Reale e Massimo Picozzi.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 20 novembre 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.