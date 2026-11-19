Ore 14 sera: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 19 novembre 2026

Questa sera, giovedì 19 novembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Ore 14 sera, il programma di approfondimento sulla cronaca nera con l’intervento di inviati sul posto e opinionisti condotto da Salvo Sottile. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata il caso Garlasco, una vicenda giudiziaria che continua a far discutere e sulla quale restano alta l’attenzione e l’interesse pubblico. Riflettori puntati sull’annunciata istanza di revisione della condanna di Alberto Stasi: quali sono gli elementi su cui potrebbe fondarsi la richiesta? Quali nuovi scenari potrebbero aprirsi?

Si parlerà anche dei presunti errori e le criticità emerse nel lavoro del RIS, gli accertamenti scientifici, le tracce trascurate o contestate e gli elementi che, secondo le diverse ricostruzioni investigative, vengono indicati come indizi a carico di Andrea Sempio. Un’analisi per mettere a confronto i dati disponibili, le nuove interpretazioni e i nodi ancora controversi di un caso che, a distanza di anni, continua a dividere l’opinione pubblica.

Spazio quindi al caso Ricina, con un approfondimento che avrà anche una finestra internazionale. Il nostro inviato Tommaso Mattei si collegherà in diretta da Berlino, davanti all’Istituto Robert Koch, per raccontare gli aspetti della vicenda direttamente dalla Germania. Ma ci sarà anche un elemento particolarmente significativo: i messaggi inediti che Sara Di Vita aveva affidato ai social prima di morire. Parole e contenuti che saranno al centro dell’attenzione, per ricostruire il contesto della vicenda e provare a comprendere quali interrogativi possano ancora emergere.

La puntata tornerà inoltre sull’omicidio di Desirée Piovanelli, con spazio all’appello del padre, che continua a chiedere che venga fatta giustizia. La sua voce riporterà al centro il dolore di una famiglia e una richiesta che non si è mai spenta: fare piena luce sulla vicenda e non dimenticare. In studio con Sottile ci saranno tra gli altri Simonetta Matone, magistrato, Gianluca Zanella, giornalista, Stefano Tura, giornalista, Anna Maria Casale, psicoterapeuta, Vittoriana Abate, giornalista, e Carlo Taormina, avvocato.

Streaming e tv

Dove vedere Ore 14 sera in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – giovedì 19 novembre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.