Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 19 novembre 2026

Questa sera, giovedì 19 novembre 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, lo sciopero generale previsto per venerdì e le proposte economiche della Sinistra che stanno alimentando il dibattito politico, a partire dalla patrimoniale e dal ritorno del reddito di cittadinanza. A seguire, un focus sulle conseguenze dell’integralismo religioso islamico e sulla condizione delle donne all’interno di determinati contesti comunitari, attraverso la testimonianza di una donna musulmana segregata e picchiata. Infine, il caso Garlasco, con le ultime novità sull’inchiesta relativa alla presunta corruzione che coinvolge gli ex legali di Andrea Sempio. Tra gli ospiti: Giovanni Donzelli (Fratelli d’Italia), Pierfrancesco Majorino (Partito democratico), Simone Leoni (Forza Italia), Simona Bonafè (Partito democratico) e Susanna Ceccardi (Lega).

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 19 novembre 2026 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.