Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 19 novembre 2026

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 19 novembre 2026.

Anticipazioni e ospiti

Ospite d’eccezione la leggenda dell’atletica Carl Lewis, vincitore di dieci medaglie olimpiche, nove delle quali d’oro. In studio anche la cantante Arisa, che con Geppi si esibirà sulle note di “Sincerità”. Spazio poi al cinema con l’attrice Vanessa Scalera, protagonista de “Il fuoco che ti porti dentro” di Edoardo De Angelis, che riceverà dalla giornalista e scrittrice Laura Delli Colli il Premio Francesco Pasinetti 2026 come migliore attrice, con l’attore Salvatore Esposito, protagonista della serie “Piedone – Uno sbirro a Napoli”, e con il regista Pupi Avati. In collegamento da Roma il linguista Giuseppe Antonelli, tra i cinque finalisti del Premio Strega Saggistica con “Alfabit. L’italiano digitale dagli sms all’IA”.

Ad arricchire la puntata anche la ballerina iraniana Saba Poori, in libreria con “Saba che danza la speranza”, che si esibirà in una coreografia sulle note di “Tehran” di Sina Bathaie, e Veronica Vaglica, l’attivista multata a Trieste per aver dato da mangiare ai migranti. In studio anche lo scrittore e giornalista Edoardo Camurri. Nel corso della serata, anche il racconto del viaggio di Geppi in Sierra Leone con l’UNICEF, una missione dedicata ai diritti dell’infanzia e delle donne.

Come da tradizione, il pubblico in studio sarà protagonista, chiamato a confrontarsi con i “competenti”: Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana, l’avvocata civilista Ester Viola, la psicologa “scortese” Ilaria Albano e il giornalista esperto di cybersecurity Riccardo Meggiato.

A completare la puntata, gli interventi di Andrea Maggi per la supervisione ortografica, Alessandro Arcodia, l’immancabile Roberto Mercadini e, per accompagnare le performance dal vivo, l’inconfondibile autoradio della trasmissione insieme alla band di Nicola “Ballo” Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop, che anche in questa puntata vede al basso Camilla Missio, con alla chitarra Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.

Streaming e tv

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, giovedì 19 novembre 2026. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.