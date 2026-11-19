Doc 4 – Nelle tue mani: le anticipazioni (trama e cast) della settima puntata

Questa sera, giovedì 19 novembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la settima puntata di Doc 4 – Nelle tue mani, la quarta stagione della fortunata serie tv con protagonista Luca Argentero che veste i panni del Dottor Luca Fanti. Dopo quanto accaduto nella terza stagione, il protagonista si troverà davanti a una realtà profondamente trasformata. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio della serata, dal titolo “Il mondo sulle spalle”, un’improvvisa assenza di Doc dal reparto sconvolge la squadra: Riccardo decide di cogliere l’occasione per mantenere la promessa fatta ad Andrea e dimostrare il suo valore, sfruttando il ritorno in ospedale di Beatrice, l’amore non corrisposto del liceo. Con Fanti fuori gioco, è Giulia a proseguire le sue indagini, così da trovare una risposta ai dubbi su Campigli e agli scandali che hanno colpito l’Ambrosiano.

Nel secondo episodio, dal titolo “Fino alla fine”, Doc e Giulia lavorano insieme nel disperato tentativo di salvare l’Ambrosiano dalla vendita a una holding privata, mentre in reparto viene ricoverata una persona molto legata a Lidia. Nel frattempo, Enrico e Teresa vengono scossi dal ricovero di Daniele, che si sospetta abbia tentato il suicidio. Ad occuparsi del caso è Riccardo che, però, dopo l’errore commesso, fatica a fare i conti con i suoi dubbi e le sue insicurezze.

Doc 4 – Nelle tue mani: il cast

Abbiamo visto la trama della sesta puntata di Doc 4 – Nelle tue mani, ma qual è il cast completo della quarta stagione della serie tv? Il volto centrale resta quello di Luca Argentero, nuovamente nei panni di Andrea Fanti. Con lui: Matilde Gioli nel ruolo di Giulia Giordano e Sara Lazzaro come Agnese Tiberi. Nel cast poi Pierpaolo Spollon nei panni di Riccardo Bonvegna, Giovanni Scifoni nel ruolo di Enrico Sandri, Marco Rossetti come Damiano Cesconi, oltre a Elisa Di Eusanio, Laura Cravedi, Elisa Wong e Giacomo Giorgio. Infine il nuovo ingresso di Cristina Marino, che interpreterà una dottoressa a gettone destinata a entrare nelle dinamiche della Medicina Interna.

Streaming e tv

Dove vedere Doc 4 – Nelle tue mani in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera, giovedì 19 novembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.