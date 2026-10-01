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Doc 4: tutto quello che c’è da sapere sulla quarta stagione della serie tv

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Doc 4 – Nelle tue mani: trama, cast, novità, quante puntate e streaming

Da giovedì 1 ottobre 2026 alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Doc 4 – Nelle tue mani, la quarta stagione della fortunata serie tv con protagonista Luca Argentero che veste i panni del Dottor Luca Fanti. Dopo quanto accaduto nella terza stagione, il protagonista si troverà davanti a una realtà profondamente trasformata. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Dove eravamo rimasti

Il finale della terza stagione aveva lasciato Andrea davanti a una decisione difficile. Dopo aver scoperto la recidiva della malattia di Agnese, Fanti aveva scelto di mettere da parte il proprio incarico per starle accanto. Al suo posto, la responsabilità del reparto era passata a Giulia Giordano, interpretata da Matilde Gioli. La quarta stagione ripartirà proprio dalle conseguenze di quella scelta.

Trama

Trascorso un anno di aspettativa, Andrea tornerà al Policlinico Ambrosiano, ma troverà un ospedale molto diverso da quello che aveva lasciato. La Medicina Interna sarà alle prese con una situazione economica complicata, caratterizzata da riduzione dei finanziamenti, diminuzione del personale e taglio dei posti letto. Per Fanti, abituato a mettere il paziente al centro del proprio lavoro, accettare passivamente questa nuova organizzazione sarà praticamente impossibile. Il medico tornerà quindi a combattere per difendere il reparto e soprattutto per garantire ai malati le cure che ritiene necessarie. Ma la battaglia professionale sarà soltanto uno dei fili narrativi della nuova stagione. Ad alimentare la tensione arriverà infatti anche un nuovo scandalo destinato a coinvolgere l’intero ospedale, costringendo Andrea e gli altri protagonisti a confrontarsi con decisioni difficili e possibili conseguenze sul futuro del Policlinico.

Doc 4 – Nelle tue mani: il cast

Abbiamo visto la trama di Doc 4 – Nelle tue mani, ma qual è il cast completo della quarta stagione della serie tv? Il volto centrale resta quello di Luca Argentero, nuovamente nei panni di Andrea Fanti. Con lui torneranno Matilde Gioli nel ruolo di Giulia Giordano e Sara Lazzaro come Agnese Tiberi. Nel cast ritroveremo poi Pierpaolo Spollon nei panni di Riccardo Bonvegna, Giovanni Scifoni nel ruolo di Enrico Sandri, Marco Rossetti come Damiano Cesconi, oltre a Elisa Di Eusanio, Laura Cravedi, Elisa Wong e Giacomo Giorgio.

Previsti poi dei nuovi ingressi. Tra le novità più attese c’è Cristina Marino, che interpreterà una dottoressa a gettone destinata a entrare nelle dinamiche della Medicina Interna. La sua presenza ha suscitato particolare curiosità anche perché l’attrice è la moglie di Luca Argentero.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Doc 4 – Nelle tue mani su Rai 1? In tutto andranno in onda otto puntate da due episodi ciascuna (totale: 16 episodi). La prima andrà in onda giovedì 1 ottobre 2026; l’ottava e ultima giovedì 19 novembre 2026. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

  • Prima puntata: giovedì 1 ottobre 2026
  • Seconda puntata: giovedì 8 ottobre 2026
  • Terza puntata: giovedì 15 ottobre 2026
  • Quarta puntata: giovedì 22 ottobre 2026
  • Quinta puntata: giovedì 29 ottobre 2026
  • Sesta puntata: giovedì 5 novembre 2026
  • Settima puntata: giovedì 12 novembre 2026
  • Ottava puntata: giovedì 19 novembre 2026

Streaming e tv

Dove vedere Doc 4 – Nelle tue mani in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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