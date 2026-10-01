Doc 4: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, giovedì 1 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Doc 4 – Nelle tue mani, la quarta stagione della fortunata serie tv con protagonista Luca Argentero che veste i panni del Dottor Luca Fanti. Dopo quanto accaduto nella terza stagione, il protagonista si troverà davanti a una realtà profondamente trasformata. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Trascorso un anno di aspettativa, Andrea tornerà al Policlinico Ambrosiano, ma troverà un ospedale molto diverso da quello che aveva lasciato. La Medicina Interna sarà alle prese con una situazione economica complicata, caratterizzata da riduzione dei finanziamenti, diminuzione del personale e taglio dei posti letto. Per Fanti, abituato a mettere il paziente al centro del proprio lavoro, accettare passivamente questa nuova organizzazione sarà praticamente impossibile. Il medico tornerà quindi a combattere per difendere il reparto e soprattutto per garantire ai malati le cure che ritiene necessarie. Ma la battaglia professionale sarà soltanto uno dei fili narrativi della nuova stagione. Ad alimentare la tensione arriverà infatti anche un nuovo scandalo destinato a coinvolgere l’intero ospedale, costringendo Andrea e gli altri protagonisti a confrontarsi con decisioni difficili e possibili conseguenze sul futuro del Policlinico.

Doc 4 – Nelle tue mani: il cast

Abbiamo visto la trama di Doc 4 – Nelle tue mani, ma qual è il cast completo della quarta stagione della serie tv? Il volto centrale resta quello di Luca Argentero, nuovamente nei panni di Andrea Fanti. Con lui: Matilde Gioli nel ruolo di Giulia Giordano e Sara Lazzaro come Agnese Tiberi. Nel cast poi Pierpaolo Spollon nei panni di Riccardo Bonvegna, Giovanni Scifoni nel ruolo di Enrico Sandri, Marco Rossetti come Damiano Cesconi, oltre a Elisa Di Eusanio, Laura Cravedi, Elisa Wong e Giacomo Giorgio. Infine il nuovo ingresso di Cristina Marino, che interpreterà una dottoressa a gettone destinata a entrare nelle dinamiche della Medicina Interna.

Streaming e tv

Dove vedere Doc 4 – Nelle tue mani in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera, giovedì 1 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.