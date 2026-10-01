Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 1 ottobre 2026

Questa sera, giovedì 1 ottobre 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Con Fausto Bertinotti si esamineranno i principali temi dell’attualità economica e politica italiana, dai prezzi calmierati della benzina alla situazione politica del Paese, passando per l’operato del governo e la visione dell’opposizione. A seguire, prosegue l’inchiesta sull’Islam e sull’integrazione dei musulmani in Italia. Infine, spazio al tema sicurezza e al fenomeno dei maranza. Tra gli altri ospiti: Galeazzo Bignami (Fratelli d’Italia), Matteo Ricci (Partito Democratico), Matteo Perego (Forza Italia), Pierfrancesco Majorino (Partito Democratico), Isabella Tovaglieri (Lega) e Davide Faraone (Italia Viva).

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 1 ottobre 2026 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.