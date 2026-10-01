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A che ora inizia Doc 4: l’orario d’inizio delle puntate della quarta stagione

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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A che ora inizia Doc 4: l’orario d’inizio delle puntate della quarta stagione

A che ora inizia Doc 4 – Nelle tue mani, la quarta stagione della fortunata serie tv con Luca Argentero su Rai 1? Ogni puntata (composta da due episodi) andrà in onda dalle ore 21,30 e avrà una durata di circa 2 ore o poco più. Ma quante puntate sono previste per Doc 4? In tutto andranno in onda otto puntate da due episodi ciascuna (totale: 16 episodi). La prima andrà in onda giovedì 1 ottobre 2026; l’ottava e ultima giovedì 19 novembre 2026. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

  • Prima puntata: giovedì 1 ottobre 2026, ore 21,30
  • Seconda puntata: giovedì 8 ottobre 2026, ore 21,30
  • Terza puntata: giovedì 15 ottobre 2026, ore 21,30
  • Quarta puntata: giovedì 22 ottobre 2026, ore 21,30
  • Quinta puntata: giovedì 29 ottobre 2026, ore 21,30
  • Sesta puntata: giovedì 5 novembre 2026, ore 21,30
  • Settima puntata: giovedì 12 novembre 2026, ore 21,30
  • Ottava puntata: giovedì 19 novembre 2026, ore 21,30

Streaming e tv

Dove vedere Doc 4 – Nelle tue mani in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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