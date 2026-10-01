Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della puntata dell’1 ottobre

Questa sera, giovedì 1 ottobre 2026, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Racconto di una notte, la nuova dizi turca che appassionerà il pubblico dell’ammiraglia Mediaset. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile.

Anticipazioni e trama

Mahir e Canfeza hanno l’ennesima discussione, durante la quale lui le rimprovera di pensare più ai problemi del padre che ai suoi. Dopo essere sparito per una notte intera, Kursat si presenta a casa della figlia per chiarirsi con Gulizar e, dopo aver parlato, i due decidono di sposarsi quella stessa sera. Intanto, Mahir va in banca per aprire la cassetta di sicurezza del padre, ma è costretto a rimandare perché questa si trova in un’altra sede. Ferman rivela al padre che Sevde è scomparsa, ma cerca di rassicurarlo dicendo che probabilmente è andata via dopo che lui le ha chiesto il divorzio. A questa notizia, Asaf reagisce con rabbia. Successivamente Ferman, con l’appoggio di Surreya, va a chiederne la mano di Efsane, ma Ezra lo respinge poichè non ancora ufficialmente divorziato. Nel frattempo, Mahir scopre che Canfeza non vuole accogliere la suocera in casa e ne resta molto ferito, mentre Ozan propone a Canfeza di lavorare con lui.

Mahir apre la cassetta di sicurezza del padre e al suo interno trova del denaro e una lettera piena di enigmi. Nel frattempo, Ezra chiama Asaf chiedendogli di tenere sotto controllo suo figlio. Asaf, ignaro del fatto che Ferman avesse chiesto la mano di Efsane, reagisce con furia e sfoga la sua rabbia proprio su di lui. All’improvviso, però, arriva una notizia sconvolgente: Sevde è morta. L’intera famiglia cade nello sconforto. Parallelamente, mentre Kursat e Gulizar stanno per sposarsi, la donna riceve un messaggio da Handan, che le rivela che la sera precedente Kursat era con lei. Quando Mahir rientra a casa e trova Ozan insieme a Canfeza, perde la calma e caccia il ragazzo in malo modo. Subito dopo, tra lui e Canfeza scoppia una violenta discussione: la loro relazione ormai è appesa a un filo. Durante il funerale di Sevde, Ferman viene colto da una crisi isterica e minaccia di spararsi con la pistola di Mahir… ma fortunatamente quest’ultimo riesce a fermarlo in tempo.

Gulizar è addolorata per la morte di Sevde e Kursat cerca di consolarla, ma l’arrivo di Ferman in casa riaccende le tensioni quando dichiara di voler sposare Efsane scatenando l’ira e lo sdegno di Ezra. Efsane rivela che è stata Afet a spingere Canfeza dalla terrazza, una verità che Kursat ignorava e che crea una frattura con Gulizar, presente al momento dei fatti. Nel frattempo Canfeza e Mahir vivono una profonda crisi matrimoniale a causa delle continue intromissioni familiari. Canfeza, dopo due giorni senza sue notizie, tenta un riavvicinamento e riesce a farlo tornare a casa. Mahir scopre che Rasit aveva una figlia di nome Gokce. Intanto Handan consegna a Ezra un anello di famiglia ricevuto anni prima da Kursat. Ozan intanto organizza un evento per la sua azienda e chiede a Kursat di partecipare senza Gulizar, per evitare nuovi scontri con sua madre.

Streaming e tv

Dove vedere Racconto di una notte in tv e streaming? Appuntamento in prima serata su Canale 5 ogni domenica alle 21.30 dopo La ruota della fortuna a partire dal 12 aprile 2026. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.