Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:46
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 1 ottobre 2026

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 1 ottobre 2026

Questa sera, giovedì 1 ottobre 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 1 ottobre 2026, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Stasera si affronteranno diversi temi tra cui una ricostruzione sui fatti del 7 ottobre 2023: Netanyahu sapeva davvero cosa sarebbe potuto accadere? Naza: il documentario sullo sterminio pianificato dei palestinesi che sta riempiendo le sale di tutto il mondo. Un viaggio tra l’internazionale nera, Lealtà e Azione e i rapporti con la Lega. Parteciperanno alla puntata la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori Palestinesi Occupati Francesca Albanese; lo scrittore Michele Serra; l’ex capo della Polizia Franco Gabrielli; il direttore del quotidiano Domani Emiliano Fittipaldi; il giornalista Giorgio Mottola; la giornalista e saggista Paola Caridi; il direttore de Il Secolo d’Italia Italo Bocchino e la giornalista Giulia Innocenzi. Nel corso della puntata, anche in questa nuova stagione, torneranno i racconti dello scrittore Stefano Massini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / A che ora inizia Doc 4: l’orario d’inizio delle puntate della quarta stagione
TV / Ore 14 sera: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 1 ottobre 2026
TV / Doc 4: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
Ti potrebbe interessare
TV / A che ora inizia Doc 4: l’orario d’inizio delle puntate della quarta stagione
TV / Ore 14 sera: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 1 ottobre 2026
TV / Doc 4: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
TV / Doc 4 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / Doc 4: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 1 ottobre 2026
TV / Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 1 ottobre 2026
TV / Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) dalla puntata dell’1 ottobre
TV / Papà scatenato: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Doc 4: tutto quello che c’è da sapere sulla quarta stagione della serie tv
Ricerca