Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 1 ottobre 2026

Questa sera, giovedì 1 ottobre 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 1 ottobre 2026, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Stasera si affronteranno diversi temi tra cui una ricostruzione sui fatti del 7 ottobre 2023: Netanyahu sapeva davvero cosa sarebbe potuto accadere? Naza: il documentario sullo sterminio pianificato dei palestinesi che sta riempiendo le sale di tutto il mondo. Un viaggio tra l’internazionale nera, Lealtà e Azione e i rapporti con la Lega. Parteciperanno alla puntata la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori Palestinesi Occupati Francesca Albanese; lo scrittore Michele Serra; l’ex capo della Polizia Franco Gabrielli; il direttore del quotidiano Domani Emiliano Fittipaldi; il giornalista Giorgio Mottola; la giornalista e saggista Paola Caridi; il direttore de Il Secolo d’Italia Italo Bocchino e la giornalista Giulia Innocenzi. Nel corso della puntata, anche in questa nuova stagione, torneranno i racconti dello scrittore Stefano Massini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.