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TV

Doc 4 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Doc 4 – Nelle tue mani streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, giovedì 1 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Doc 4 – Nelle tue mani, la quarta stagione della fortunata serie tv con protagonista Luca Argentero che veste i panni del Dottor Luca Fanti. Dopo quanto accaduto nella terza stagione, il protagonista si troverà davanti a una realtà profondamente trasformata. Dove vedere Doc 4 – Nelle tue mani in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1.

Doc 4 – Nelle tue mani streaming

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Doc 4 – Nelle tue mani su Rai 1? In tutto andranno in onda otto puntate da due episodi ciascuna (totale: 16 episodi). La prima andrà in onda giovedì 1 ottobre 2026; l’ottava e ultima giovedì 19 novembre 2026. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

  • Prima puntata: giovedì 1 ottobre 2026 OGGI
  • Seconda puntata: giovedì 8 ottobre 2026
  • Terza puntata: giovedì 15 ottobre 2026
  • Quarta puntata: giovedì 22 ottobre 2026
  • Quinta puntata: giovedì 29 ottobre 2026
  • Sesta puntata: giovedì 5 novembre 2026
  • Settima puntata: giovedì 12 novembre 2026
  • Ottava puntata: giovedì 19 novembre 2026
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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