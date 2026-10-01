Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:33
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Papà scatenato: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Papà scatenato: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, giovedì 1 ottobre 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda il film Papà scatenato, commedia del 2023 diretta da Laura Terruso. Sebastian svela al padre, l’immigrato italiano Salvo, il suo desiderio di sposare la fidanzata Ellie. Salvo allora decide di unirsi alla coppia per conoscere i futuri consuoceri. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film segue la storia di Sebastian, proveniente da una famiglia di origini italiane. Suo padre Salvo, infatti, è un immigrato italiano, trasferitosi diversi decenni prima negli Stati Uniti, dove ha lavorato come parrucchiere. Quando Sebastian decide di fare la proposta di matrimonio alla sua fidanzata americana Ellie, sia quest’ultima che lo stesso Salvo insistono affinché i genitori di entrambi si incontrino. Viene quindi organizzato un weekend nel quale Salvo potrà conoscere l’intera famiglia di Ellie, nota per essere moto ricca e al contempo eccentrica. Il fine settimana, che avrebbe dovuto unire le famiglie, si trasforma in un vero e proprio scontro culturale, nel quale sembra evidente che Salvo non abbia nulla in comune con i genitori di Ellie. Eppure, alla fine del weekend capiranno qualcosa che in un primo momento è sfuggito a tutti loro.

Papà scatenato: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Papà scatenato, ma qual è il cast di questa divertente commedia? Troviamo attori molto amati come Robert De Niro, Kim Cattrall e Leslie Bibb. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

  • Sebastian Maniscalco: se stesso
  • Robert De Niro: Salvo Maniscalco
  • Leslie Bibb: Ellie
  • Kim Cattrall: Tigger
  • David Rasche: Bill
  • Anders Holm: Lucky
  • Brett Dier: Doug
  • Colby Shinn: Brett
  • Jessie Camacho: Gloria

Streaming e tv

Dove vedere Papà scatenato in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 3 questa sera, giovedì 1 ottobre 2026, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su RaiPlay, piattaforma che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Doc 4: tutto quello che c’è da sapere sulla quarta stagione della serie tv
Spettacoli / Noemi Bocchi a Ballando con le Stelle: “Finora hanno parlato tutti di me, ora voglio farmi conoscere”
TV / Ascolti tv mercoledì 30 settembre: Tale e quale show 2026, La ruota dei campioni e delle stelle, Chi l’ha visto?
Ti potrebbe interessare
TV / Doc 4: tutto quello che c’è da sapere sulla quarta stagione della serie tv
Spettacoli / Noemi Bocchi a Ballando con le Stelle: “Finora hanno parlato tutti di me, ora voglio farmi conoscere”
TV / Ascolti tv mercoledì 30 settembre: Tale e quale show 2026, La ruota dei campioni e delle stelle, Chi l’ha visto?
TV / Tale e Quale Show 2026, vincitore: chi ha vinto la seconda puntata
TV / Spinning Man – Doppia colpa: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 30 settembre su Rete 4
TV / La ruota dei campioni e delle stelle: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 30 settembre
TV / Shark 2 – L’abisso (Meg 2: The Trench): tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Tale e Quale Show 2026: anticipazioni (cast, ospiti e giudici) della seconda puntata
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 30 settembre 2026 su Rai 3
Ricerca