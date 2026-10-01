Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 1 ottobre

Questa sera, giovedì 1 ottobre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Vincenzo Comunale, Kiboba, Del Grosso e Gattano. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 1 ottobre.

Anticipazioni

Tra gli ospiti in studio: Sergio Múñiz e Max Laudadio. Nella puntata: Luigi Pelazza torna sul caso dell’omicidio di Yara Gambirasio, la tredicenne di Brembate di Sopra trovata senza vita in un campo a Chignolo d’Isola nel 2011. A distanza di anni dalla condanna in via definitiva all’ergastolo di Massimo Bossetti — basata principalmente sulla traccia genetica nota come “Ignoto 1” — la vicenda si è arricchita di un nuovo, fondamentale tassello.

Il legale di Bossetti, Claudio Salvagni, e il genetista forense Marzio Capra, hanno infatti rivelato i dettagli del materiale d’indagine visionato per la prima volta dalla difesa lo scorso 7 febbraio 2025, a seguito dell’accesso ai reperti accordato dai giudici. Nello scorso servizio hanno parlato di alcune fotografie ad alta definizione, in particolare dell’esito di cinque test rapidi antigene-anticorpo effettuati all’epoca su diverse porzioni del giubbotto e della felpa di Yara.

Domani sera, documenti alla mano, verranno mostrate altre evidenze di anomalie ancora più gravi, che potrebbero riscrivere la storia di questa vicenda giudiziaria.

Delitto di Garlasco. In questi giorni si sta dibattendo sull’ipotesi che i test negativi, condotti sui pedali della bicicletta sequestrata ad Alberto Stasi, fossero in realtà già noti dal 2007. Nel nuovo servizio di Alessandro De Giuseppe, testimonianze inedite sembrano avvalorare questa tesi, riaccendendo i riflettori su uno dei punti più controversi dell’intera vicenda giudiziaria.

Che rapporto lega Maria Rosaria Boccia e l’ex conduttore di Report, Sigfrido Ranucci? E cosa c’è dietro la foto del presunto bacio tra i due di cui si è tanto parlato? Maria Rosaria Boccia si racconta a Le Iene senza filtri e senza schemi. Gaston Zama ha trascorso tre giorni con lei, mostrandola come non l’avete mai vista e raccogliendo confidenze sulla sua vita e sul rapporto con Ranucci. Parole che arrivano a pochi giorni dall’inizio del processo che la vede imputata, dopo la denuncia dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, per stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata e diffamazione.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, giovedì 1 ottobre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.