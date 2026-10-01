Ore 14 sera: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 1 ottobre 2026

Questa sera, giovedì 1 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Ore 14 sera, il programma di approfondimento sulla cronaca nera con l’intervento di inviati sul posto e opinionisti condotto da Salvo Sottile. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Tra i temi principali della puntata ci saranno le novità su Garlasco, sul giallo della ricina e sulla morte di Noemi Impellizzeri. Si parte dagli aggiornamenti sulle ultime novità di Garlasco e sulla chiusura delle indagini della Procura di Pavia, si discuterà sul’operato del Ris e sulle prospettive legate alla revisione del processo ad Alberto Stasi e sul futuro di Andrea Sempio, che va verso il rinvio a giudizio.

Si prosegue con l’intervista a Carlo Locatelli, Direttore Centro Antiveleni di Pavia, che ha scoperto la ricina nel sangue delle vittime di Pietracatella, e in studio si parlerà delle ultime novità che hanno riguardato Gianni di Vita, sentito più volte in Questura in questi giorni. Parlerà poi la sorella di Toni Proietto, unico indagato per la morte di Noemi Impellizzeri, per difendere il fratello dalle accuse di nascondere qualcosa ed essere coinvolto nella morte della ragazza. A parlare di Noemi anche la madre, che non crede al suicidio della figlia.

In studio ci saranno i giornalisti Rita Cavallaro, Francesco Borgonovo, Barbara Alberti, la criminologa Barbara Fabbroni, il magistrato Annalisa Imparato, lo psichiatra Leonardo Mendolicchio, il ricercatore Francesco Maria Galassi. E poi il legale di Alberto Stasi Antonio De Rensis, il generale Luciano Garofano, l’avvocato Valter Biscotti, la consulente Katia Sartori, la youtuber Francesca Bugamelli. Presente anche Vittorio Fineschi, professore di Medicina Legale “La Sapienza” di Roma, che mostrerà alcune prove empiriche sul lavoro del Ris sul caso Garlasco.

Streaming e tv

Dove vedere Ore 14 sera in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – giovedì 1 ottobre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.