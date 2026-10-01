Doc 4 – Nelle tue mani: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Doc 4 – Nelle tue mani, la quarta stagione della serie tv con Luca Argentero in onda su Rai 1? In tutto andranno in onda otto puntate da due episodi ciascuna (totale: 16 episodi). La prima andrà in onda giovedì 1 ottobre 2026; l’ottava e ultima giovedì 19 novembre 2026. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: giovedì 1 ottobre 2026

Seconda puntata: giovedì 8 ottobre 2026

Terza puntata: giovedì 15 ottobre 2026

Quarta puntata: giovedì 22 ottobre 2026

Quinta puntata: giovedì 29 ottobre 2026

Sesta puntata: giovedì 5 novembre 2026

Settima puntata: giovedì 12 novembre 2026

Ottava puntata: giovedì 19 novembre 2026

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Doc 4 su Rai 1? Ogni serata sarà composta da due episodi e andrà in onda dalle ore 21,30 alle ore 23,50. La durata complessiva – pause pubblicitarie incluse – di ogni puntata sarà quindi di poco più di due ore.

Streaming e tv

Dove vedere Doc 4 – Nelle tue mani in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.