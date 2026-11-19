Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 19 novembre 2026

Questa sera, giovedì 19 novembre 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 19 novembre 2026, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera si affronteranno diversi temi tra cui la mostra alla Camera su Pino Rauti e il rapporto mai risolto di una parte della destra col passato fascista. La manovra, la pioggia di emendamenti, il nuovo condono e il giallo delle coperture. Il campo largo in cerca di un programma comune. Parteciperanno al programma: il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nicola Gratteri; la giornalista Milena Gabanelli; il giornalista Michele Santoro; la storica dell’Università Tor Vergata di Roma Michela Ponzani; il giornalista Paolo Mieli; il direttore di Fanpage.it Francesco Cancellato; la corrispondente dalla Germania per La Repubblica Tonia Mastrobuoni; il leader di AVS Nicola Fratoianni e lo storico Carlo Greppi. Nel corso della puntata un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.