Tale e Quale Show 2026, vincitore: chi ha vinto il talent di Rai 1

TALE E QUALE SHOW 2026 VINCITORE – Chi ha vinto questa edizione di Tale e Quale Show 2026 in onda stasera, 18 novembre, con la finale su Rai 1? A trionfare è stata Selma, che ieri ha interpretato Aretha Franklin e lo ha fatto con un brano intramontabile, “Think”. Una vera scoperta di questa edizione, vincitrice con merito, che si è messa in gioco in modo professionale, mettendo in mostra la sua voce unica.

Di seguito la classifica dell’ultima puntata:

Selma – 71 punti Max Paiella – 68 punti Roberta Morise – 64 punti Stefano Meloccaro – 57 punti Vladimir Randazzo – 52 punti Andrea Perroni – 51 punti Insinna & Cirilli – 48 punti Jasmine Carrisi – 42 punti Maddalena Corvaglia – 40 punti Anna Pettinelli – 37 punti Paola Perego – 29 punti

Classifica finale

Selma – 603 punti Roberta Morise – 588 punti Andrea Perroni – 582 punti Max Paiella – 484 punti Stefano Meloccaro – 467 punti Insinna & Cirilli – 423 punti Vladimir Randazzo – 411 punti Maddalena Corvaglia – 384 punti Paola Perego – 358 punti Jasmine Carrisi – 354 punti Anna Pettinelli – 347 punti

A Tale e Quale Show 2026 c’è il televoto? Anche in questa edizione i telespettatori hanno un ruolo nella competizione. Attraverso i social Rai (Instagram, Facebook, X e TikTok) chi è da casa può esprimere le proprie preferenze e contribuire alla classifica.

Tale e Quale Show 2026: il cast

Ma qual è il cast completo di Tale e Quale Show 2026? I Protagonisti chiamati a mettersi in gioco in questa sedicesima edizione saranno: Jasmine Carrisi, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Paola Perego, Anna Pettinelli, Selma, Stefano Meloccaro, Max Paiella, Andrea Perroni, Vladimir Randazzo. Presenti a grande richiesta anche Flavio Insinna & Gabriele Cirilli (saranno considerati come concorrente unico). A seguirli quotidianamente i vocal coach Dada Loi, Antonella Pepe, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, insieme all’actor coach Emanuela Aureli. Ogni puntata sarà inoltre arricchita da ospiti speciali, pronti a commentare e a vivacizzare lo show.

Streaming e tv

Dove vedere Tale e Quale Show 2026 in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda il mercoledì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.