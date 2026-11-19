Tutto per la mia famiglia: anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 19 novembre

Questa sera, giovedì 19 novembre 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Tutto per la mia famiglia, la soap turca che vede protagonisti i fratelli Eren. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Ogulcan racconta l’accaduto alla madre in carcere, scatenando la furia di Sengul. Terrorizzata dall’idea che approfittando della sua assenza Gonul possa prendere il suo posto in famiglia, la donna inizia a meditare su come uscire di prigione. Così chiede a una compagna di cella se sia possibile evadere, ma la conversazione viene interrotta da Kadriye. Tra le due scoppia una colluttazione così violenta da richiedere l’intervento delle guardie, che le spediscono in isolamento. Nel frattempo, nel mondo degli affari, Gozde testa le creme cosmetiche di Nebahat e Ayla e decide di entrare in società al cinquanta percento, lasciando Akif completamente esterrefatto. Intanto, a scuola, Tolga ed Emir hanno sequestrato il motorino di Ogulcan per ricattarlo e costringerlo a boicottare Omer….

Durante la gara di ballo a scuola, Ogulcan imbratta di vernice Omer, scatenando la sua rabbia e rischiando l’espulsione di entrambi. Successivamente, al ricevimento per le nozze di Akif e Suzan, Nebahat mette in atto la sua vendetta: con l’aiuto di Pelin – una delle organizzatrici – fa proiettare davanti a tutti gli invitati vecchie foto e video di se stessa e Akif. Suzan è sconvolta e il matrimonio sembra ormai compromesso, ma Harika scopre il piano di Nebahat e decide di smascherarla. Nonostante tutto, Suzan sceglie di sposare Akif e la cerimonia si svolge con Nebahat che assiste impotente in videochiamata. Nel frattempo, Ogulcan si reca nel cantiere di Hasdal per recuperare il motorino che Emir e Tolga hanno nascosto, ma rimane intrappolato in una fossa e rischia di essere sepolto da una colata di cemento. Omer, spinto da Aybike e Asiye, si mette sulle tracce di suo cugino e arriva al cantiere in tempo per salvarlo.

Tutto per la mia famiglia: il cast

Abbiamo visto la trama di Tutto per la mia famiglia, ma qual è il cast della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Yiğit Koçak: Ömer Eren / Yılmaz

Su Burcu Yazgı Coşkun: Asiye Eren

Halit Özgür Sarı: Kadir Eren

Aylin Akpınar: Emel Eren

Celil Nalçakan: Akif Atakul

Simge Selçuk: Nebahat Atakul / Şen

Onur Seyit Yaran: Doruk Atakul

Fadik Sevin Atasoy: Şengül Eren / Aslan

Cüneyt Mete: Orhan Eren

Cihan Şimşek: Oğulcan Eren

Melis Minkari: Aybike Eren / Çetin

Ahu Yağtu: Suzan Ercan

Streaming e tv

Dove vedere Tutto per la mia famiglia in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – giovedì 19 novembre 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.