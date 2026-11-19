Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.909.000 spettatori (20.7%), mentre Affari Tuoi totalizza 4.614.000 spettatori (22.9%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.529.000 – 18%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.400.000 spettatori pari al 21.9%. Su Rai2 TG2 Post registra 430.000 spettatori (2.1%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.314.000 spettatori (6.9%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.484.000 spettatori (7.3%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 928.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 770.000 spettatori e il 3.8% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.957.000 spettatori (9.7%).