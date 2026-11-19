Ascolti tv mercoledì 18 novembre 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 18 novembre2026? Su Rai 1 è andato in onda Tale e quale show. Su Rai 2 Patù. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 E’ sempre Cartabianca. Su Canale 5 Viola come il mare 3. Sul Nove Il tavolo di Che tempo che fa. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 18 novembre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv mercoledì 18 novembre 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1, dopo la presentazione (3.377.000 – 17.5%), Tale e Quale Show interessa 3.043.000 spettatori pari al 22.5% di share. Su Canale5 Viola come il Mare conquista 1.919.000 spettatori con uno share del 13.4%. Su Rai2 Patù – La Passione delle Idee intrattiene 217.000 spettatori pari all’1.4%. Su Italia1 la partita delle ATP Finals 2026 – Cobolli-Tiafoe incolla davanti al video 1.285.000 spettatori con il 6.5%. Su Rai3, dopo la presentazione (884.000 – 4.4%), Chi l’ha Visto? segna 1.091.000 spettatori (7.3%). Su Rete4, dopo la presentazione (529.000 – 2.7%), È Sempre Cartabianca totalizza 440.000 spettatori (3.6%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.540.000 spettatori e il 9.8%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 435.000 spettatori (3.2%). Sul Nove, dopo l’anteprima (496.000 – 2.5%), Il Tavolo di Che Tempo Che Fa raduna 565.000 spettatori con il 3.7% e 308.000 spettatori con il 4.1% nella parte chiamata Il Tavolo di Che Tempo Che Fa… E per Finire…
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.909.000 spettatori (20.7%), mentre Affari Tuoi totalizza 4.614.000 spettatori (22.9%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.529.000 – 18%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.400.000 spettatori pari al 21.9%. Su Rai2 TG2 Post registra 430.000 spettatori (2.1%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.314.000 spettatori (6.9%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.484.000 spettatori (7.3%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 928.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 770.000 spettatori e il 3.8% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.957.000 spettatori (9.7%).
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 3.173.000 spettatori pari al 23.2%, mentre L’Eredità coinvolge 4.327.000 spettatori pari al 26.3%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.699.000 spettatori (13.7%), mentre Caduta Libera convince 2.496.000 spettatori (16.4%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (394.000 – 3.2%), Blue Bloods è seguito da 632.000 spettatori con il 4.2% nel primo episodio e 813.000 spettatori con il 4.6% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 437.000 spettatori (3.1%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 443.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.403.000 spettatori (14.4%). A seguire Blob segna 1.086.000 spettatori (6.1%) e Generazione Bellezza sigla 906.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 874.000 spettatori (5.4%), mentre La Promessa intrattiene 944.000 spettatori (5.3%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.
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