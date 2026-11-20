Francesca Fagnani: “Quando mi è stato proposto Chi l’ha visto? ho detto subito sì. Dalla Rai comportamenti scorretti”
L'intervista alla conduttrice che torna al timone di "Belve"
Francesca Fagnani rivela che aveva accettato la conduzione di Chi l’ha visto? e punzecchia la Rai. In un’intervista a Il Venerdì di Repubblica, la conduttrice di Belve, che torna in onda su Rai 2 a partire da martedì 24 novembre, spiega perché la scorsa estate aveva inviato ai vertici Rai una lettera per chiedere la rescissione del contratto: “Io mi comporto correttamente. Ci sono stati invece dei comportamenti scorretti nei miei confronti e mi sono mossa di conseguenza. Non ho rilasciato commenti perché penso che le comunicazioni interne debbano rimanere tali. È la mia linea da sempre. Se avessi avuto problemi di libertà d’espressione odi altro tipo per cui era giusto parlare pubblicamente, l’avrei fatto. Ma non è questo il caso”.
Sulla possibilità di condurre Chi l’ha visto? dopo l’addio di Federica Sciarelli afferma: “Quando mi è stato proposto ho detto subito di sì con entusiasmo. Non l’avrei reinventato, ci avrei semplicemente messo la mia personalità. È un programma che funziona benissimo così com’è. C’è una squadra di giornalisti veramente molto bravi, fanno dei servizi lunghi che ritengo siano ancora oggi tra i più belli di cronaca in circolazione. Dire sì non significava cancellare Belve, ma sono disponibile a mettermi al servizio di un altro tipo di programma”. Quindi le voci di un possibile passaggio a Mediaset: “Quando abbiamo mandato quella lettera, insieme al mio procuratore, insieme all’avvocato, non ho mai pensato a un piano B. Ho un’esclusiva con la Rai, sono qui a onorarla e a comportarmi con correttezza”.
La giornalista, comunque, esclude problemi legati alla politica: “Ho sempre lavorato in modo molto indipendente rispetto alla politica. Non dovendo restituire alcun tipo di favore, a destra, sinistra, blu, gialli, verdi, centro, non sono mai stata una risorsa a disposizione dei partiti e per certi aspetti questo è stato un gran vantaggio, una grande libertà. Soprattutto in Rai, dove ho visto persone che entravano e uscivano con governi di ogni colore. Perché diciamolo, si sono comportati tutti allo stesso modo”.
Nella nuova edizione sarebbe dovuto esserci anche Beppe Grillo, ma poi è saltato tutto: “Era tutto deciso, poi sono cominciate ad arrivare le telefonate. I caveat, i paletti. Ma non è che puoi decidere tu le domande amico mio. E no!”. Diverso, invece, il discorso riguardante Vannacci: “In passato mi è stato proposto dal suo portavoce. Non me la sono sentita. A me non piace togliere la parola a nessuno. Però quando mi è stato proposto era in una fase di campagna promozionale e non volevo che Belve fosse utilizzato come uno strumento, né da lui né da nessuno. Mi interessano gli irregolari, mi interessano i divisivi, ma non mi piace l’idea di prestare il fianco ai loro interessi”.