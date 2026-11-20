Francesca Fagnani rivela che aveva accettato la conduzione di Chi l’ha visto? e punzecchia la Rai. In un’intervista a Il Venerdì di Repubblica, la conduttrice di Belve, che torna in onda su Rai 2 a partire da martedì 24 novembre, spiega perché la scorsa estate aveva inviato ai vertici Rai una lettera per chiedere la rescissione del contratto: “Io mi comporto correttamente. Ci sono stati invece dei comportamenti scorretti nei miei confronti e mi sono mossa di conseguenza. Non ho rilasciato commenti perché penso che le comunicazioni interne debbano rimanere tali. È la mia linea da sempre. Se avessi avuto problemi di libertà d’espressione odi altro tipo per cui era giusto parlare pubblicamente, l’avrei fatto. Ma non è questo il caso”.

Sulla possibilità di condurre Chi l’ha visto? dopo l’addio di Federica Sciarelli afferma: “Quando mi è stato proposto ho detto subito di sì con entusiasmo. Non l’avrei reinventato, ci avrei semplicemente messo la mia personalità. È un programma che funziona benissimo così com’è. C’è una squadra di giornalisti veramente molto bravi, fanno dei servizi lunghi che ritengo siano ancora oggi tra i più belli di cronaca in circolazione. Dire sì non significava cancellare Belve, ma sono disponibile a mettermi al servizio di un altro tipo di programma”. Quindi le voci di un possibile passaggio a Mediaset: “Quando abbiamo mandato quella lettera, insieme al mio procuratore, insieme all’avvocato, non ho mai pensato a un piano B. Ho un’esclusiva con la Rai, sono qui a onorarla e a comportarmi con correttezza”.

La giornalista, comunque, esclude problemi legati alla politica: “Ho sempre lavorato in modo molto indipendente rispetto alla politica. Non dovendo restituire alcun tipo di favore, a destra, sinistra, blu, gialli, verdi, centro, non sono mai stata una risorsa a disposizione dei partiti e per certi aspetti questo è stato un gran vantaggio, una grande libertà. Soprattutto in Rai, dove ho visto persone che entravano e uscivano con governi di ogni colore. Perché diciamolo, si sono comportati tutti allo stesso modo”.

Nella nuova edizione sarebbe dovuto esserci anche Beppe Grillo, ma poi è saltato tutto: “Era tutto deciso, poi sono cominciate ad arrivare le telefonate. I caveat, i paletti. Ma non è che puoi decidere tu le domande amico mio. E no!”. Diverso, invece, il discorso riguardante Vannacci: “In passato mi è stato proposto dal suo portavoce. Non me la sono sentita. A me non piace togliere la parola a nessuno. Però quando mi è stato proposto era in una fase di campagna promozionale e non volevo che Belve fosse utilizzato come uno strumento, né da lui né da nessuno. Mi interessano gli irregolari, mi interessano i divisivi, ma non mi piace l’idea di prestare il fianco ai loro interessi”.