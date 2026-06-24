Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:19
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Spettacoli

Federica Sciarelli lascia “Chi l’ha visto?”, l’indiscrezione di Dagospia: “Francesca Fagnani in pole per la conduzione”

Immagine di copertina
Credit: AGF

La conduttrice di "Belve" potrebbe prendere il posto della giornalista, che lascia il programma dopo 22 anni

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Francesca Fagnani è in pole per la conduzione di Chi l’ha visto?. Lo afferma Giuseppe Candela in un’indiscrezione pubblicata su Dagospia. Secondo il sito diretto da Roberto D’Agostino, quindi, potrebbe essere la conduttrice di Belve e Belve Crime a prendere il posto di Federica Sciarelli, che lascia la trasmissione dopo 22 anni. Per attendere il nome della nuova conduttrice, o conduttore, non bisognerà comunque attendere molto: il 3 luglio ad Ancona, infatti, la Rai presenterà i palinsesti della prossima stagione televisiva. Secondo l’Adnkronos, invece, i nomi che circolano a Viale Mazzini sono quelli di Eleonora Daniele e Massimo Giletti. L’unica certezza, al momento, è che non sarà Federica Sciarelli a condurre la trasmissione in onda dal 1989.

La notizia dell’addio di Federica Sciarelli alla storica trasmissione di Rai 3 è stata ufficializzata in una nota dalla Rai: “Rai e Federica Sciarelli, in vista dello scadere del contratto che lega la professionista alla tv pubblica, stanno ragionando insieme sul futuro professionale della giornalista e sui possibili progetti che la vedano protagonista nelle prossime stagioni”. Viale Mazzini aggiunge: “Parallelamente, sono in corso riflessioni anche su Chi l’ha visto?, programma di cui Sciarelli è da oltre vent’anni il volto di riferimento e centrale nell’offerta del Servizio pubblico e su chi potrebbe raccoglierne l’eredità”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Temptation Island (Estate 2026) streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / Temptation Island (Estate 2026): le coppie di questa edizione
TV / Temptation Island (Estate 2026): le anticipazioni e coppie della prima puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Temptation Island (Estate 2026) streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / Temptation Island (Estate 2026): le coppie di questa edizione
TV / Temptation Island (Estate 2026): le anticipazioni e coppie della prima puntata
TV / Temptation Island (Estate 2026), tentatori e tentatrici: ecco chi sono
TV / Temptation Island (Estate 2026): tutto quello che c’è da sapere sullo show
Spettacoli / Federica Sciarelli lascia "Chi l'ha visto?" dopo 22 anni
TV / Ascolti tv martedì 23 giugno: Mondiali 2026, Gigi e Vanessa insieme, Storie al bivio
TV / Gigi e Vanessa insieme: tutto quello che c’è da sapere sullo show in replica su Canale 5
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 23 giugno su Rete 4
TV / Mi presenti i tuoi?: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ricerca