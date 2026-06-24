Francesca Fagnani è in pole per la conduzione di Chi l’ha visto?. Lo afferma Giuseppe Candela in un’indiscrezione pubblicata su Dagospia. Secondo il sito diretto da Roberto D’Agostino, quindi, potrebbe essere la conduttrice di Belve e Belve Crime a prendere il posto di Federica Sciarelli, che lascia la trasmissione dopo 22 anni. Per attendere il nome della nuova conduttrice, o conduttore, non bisognerà comunque attendere molto: il 3 luglio ad Ancona, infatti, la Rai presenterà i palinsesti della prossima stagione televisiva. Secondo l’Adnkronos, invece, i nomi che circolano a Viale Mazzini sono quelli di Eleonora Daniele e Massimo Giletti. L’unica certezza, al momento, è che non sarà Federica Sciarelli a condurre la trasmissione in onda dal 1989.

La notizia dell’addio di Federica Sciarelli alla storica trasmissione di Rai 3 è stata ufficializzata in una nota dalla Rai: “Rai e Federica Sciarelli, in vista dello scadere del contratto che lega la professionista alla tv pubblica, stanno ragionando insieme sul futuro professionale della giornalista e sui possibili progetti che la vedano protagonista nelle prossime stagioni”. Viale Mazzini aggiunge: “Parallelamente, sono in corso riflessioni anche su Chi l’ha visto?, programma di cui Sciarelli è da oltre vent’anni il volto di riferimento e centrale nell’offerta del Servizio pubblico e su chi potrebbe raccoglierne l’eredità”.