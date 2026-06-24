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Federica Sciarelli lascia “Chi l’ha visto?” dopo 22 anni di conduzione, la nota della Rai: “Riflessioni sul futuro del programma”

Immagine di copertina
Credit: AGF

Eleonora Daniele e Massimo Giletti tra i nomi che circolano per sostituire la conduttrice

di Niccolò Di Francesco
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Dopo 22 anni, Federica Sciarelli lascia la conduzione di Chi l’ha visto?, lo storico programma in onda su Rai 3 dal 1989. La notizia è stata ufficializzata in una nota dalla Rai: “Rai e Federica Sciarelli, in vista dello scadere del contratto che lega la professionista alla tv pubblica, stanno ragionando insieme sul futuro professionale della giornalista e sui possibili progetti che la vedano protagonista nelle prossime stagioni”. Viale Mazzini aggiunge: “Parallelamente, sono in corso riflessioni anche su Chi l’ha visto?, programma di cui Sciarelli è da oltre vent’anni il volto di riferimento e centrale nell’offerta del Servizio pubblico e su chi potrebbe raccoglierne l’eredità”. Tra i nomi che circolano, secondo l’Adnkronos, vi sono quelli di Eleonora Daniele e Massimo Giletti.

La giornalista e conduttrice, diventata la presentatrice più longeva della storia della trasmissione, aveva paventato più volte l’abbandono al programma. In un’intervista a Vanity Fair dell’anno scorso, Federica Sciarelli aveva dichiarato: “Il prossimo anno sono già confermata, poi vedremo. Sarà difficile lasciarlo andare, ma è giusto che sia così. Dopo di me? Lo prenderà in mano qualcuna delle mie bravissime inviate”. Per sapere il nome di chi sostituirà la presentatrice non bisognerà attendere molto: il 3 luglio ad Ancona, infatti, la Rai presenterà i palinsesti della prossima stagione televisiva.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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