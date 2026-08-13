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Spettacoli

Malore per Gabbani durante un concerto, il cantante rassicura i fan: “Sono vivo”

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AGF (Reportorio)
di Antonio Scali
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Ieri sera, 12 agosto, Francesco Gabbani ha dovuto interrompere il concerto che stava tenendo sul palco di Letojanni (Messina), a causa di un malore che lo ha riguardato, a pochi brani dall’inizio dello spettacolo. Il cantautore si stava esibendo quando, dopo appena cinque brani, non si è sentito bene e ha dovuto fermare lo show. Momenti di apprensione per i tanti fan presenti, che hanno atteso a lungo sperando in una ripresa dello spettacolo. Immediati i soccorsi: Gabbani è stato assistito e successivamente trasportato in ospedale per gli accertamenti medici.  A spiegare quanto stava accadendo agli spettatori è stato il sindaco di Letojanni, Alessandro Costa, che ha confermato la necessità per il cantante di sottoporsi ad accertamenti medici. La serata si è così conclusa in anticipo. Secondo le prime informazioni, il malessere potrebbe essere stato provocato dalle alte temperature e dalla stanchezza accumulata durante il tour.

In mattinata Gabbani ha rassicurato tutti con un video sui social: “Ciao a tutti, intanto eccomi qua, sono vivo. Volevo tranquillizzarvi. Purtroppo, come avete visto, ieri sera durante il concerto ho avuto un malore, cosa che non mi era mai successa in questo modo, che non mi ha permesso di continuare a stare sul palco. Ho dovuto interrompere il concerto e mi sono molto dispiaciuto. Ho provato con tutte le mie forze ad andare avanti, ma non ce la facevo proprio”, ha spiegato Gabbani. “Mi dispiace perché sapete quanto io tenga alla dimensione live, all’interscambio vibrazionale con voi – ha continuato il cantante – e mi dispiace per voi che siete venuti e purtroppo non avete visto tutto il concerto. Ho dovuto però fermarmi a un certo punto”. Poi il pensiero e il ringraziamento alla “meravigliosa squadra medica” intervenuta per soccorrerlo.

“Probabilmente è stato una somma di caldo, stanchezza dei viaggi, degli spostamenti di questi giorni. Spesso ce lo dimentichiamo che per arrivare da una parte all’altra c’è tutta la stanchezza del viaggio e degli sbattimenti che comporta. Però questo fa parte del gioco”. E la rassicurazione ai fan: “Oggi fortunatamente sto bene, mi sono ripreso e ho quindi tutta l’intenzione di salire sul palco questa sera e tornare e tornare a fare il concerto a Sant’Angelo di Brolo. Non vedo l’ora, ce la metterò tutta. Voglio cercare di darvi tutto quello che non sono riuscito a darvi ieri sera”. Il cantante spiega che per Letojanni si cercherà di fare tutto il possibile per recuperare la data. “Non so in che tempi, non so quando”. L’ultimo ringraziamento va ancora al pubblico, “per tutto l’affetto, la comprensione, la vicinanza che mi state facendo arrivare. Vi voglio bene, ci vediamo sul palco”.

 

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Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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