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Ascolti tv giovedì 19 novembre: Doc 4, Le Iene, Splendida cornice
Ascolti tv giovedì 19 novembre 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 19 novembre2026? Su Rai 1 è andato in onda Doc 4. Su Rai 2 Ore 14 sera. Su Rai 3 Splendida cornice. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Italia 1 Le Iene. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 19 novembre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv giovedì 19 novembre 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Doc – Nelle Tue Mani 4 interessa 4.140.000 spettatori pari al 25.4% di share. Su Canale5 Tutto per la mia Famiglia conquista 1.816.000 spettatori con uno share del 12.1%. Su Rai2, dopo la presentazione (846.000 – 4.3%), Ore 14 Sera intrattiene 836.000 spettatori pari al 6.3%. Su Italia1 la partita delle ATP Finals 2026 – Zverev-Fils incolla davanti al video 734.000 spettatori con il 3.7%. Su Rai3, dopo la presentazione (1.083.000 – 5.4%), Splendida Cornice segna 957.000 spettatori (6.1%). Su Rete4, dopo la presentazione (602.000 – 3%), Dritto e Rovescio totalizza 774.000 spettatori (6%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 912.000 spettatori e il 6.7%.
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.869.000 spettatori (19.9%), mentre Affari Tuoi totalizza 4.580.000 spettatori (22.6%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.797.000 – 19.3%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.512.000 spettatori pari al 22.3%. Su Rai2 TG2 Post registra 461.000 spettatori (2.3%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.327.000 spettatori (6.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.503.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.112.000 spettatori e il 5.7% nella prima parte e 852.000 spettatori e il 4.2% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 2.048.000 spettatori (10.2%).
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 3.202.000 spettatori pari al 23.2%, mentre L’Eredità coinvolge 4.500.000 spettatori pari al 27%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.648.000 spettatori (13.4%), mentre Caduta Libera convince 2.578.000 spettatori (16.9%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (.000 – %), Blue Bloods è seguito da 647.000 spettatori con il 4.3% nel primo episodio e 890.000 spettatori con il 4.9% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 352.000 spettatori (2.5%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 428.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.424.000 spettatori (14.4%). A seguire Blob segna 953.000 spettatori (5.2%) e La Gioia della Musica in replica sigla 809.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 905.000 spettatori (5.6%), mentre La Promessa intrattiene 1.035.000 spettatori (5.7%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.