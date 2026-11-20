Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.869.000 spettatori (19.9%), mentre Affari Tuoi totalizza 4.580.000 spettatori (22.6%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.797.000 – 19.3%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.512.000 spettatori pari al 22.3%. Su Rai2 TG2 Post registra 461.000 spettatori (2.3%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.327.000 spettatori (6.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.503.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.112.000 spettatori e il 5.7% nella prima parte e 852.000 spettatori e il 4.2% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 2.048.000 spettatori (10.2%).