Meravigliosamente: le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata dello show di Sal Da Vinci su Rai 1, 20 novembre

Questa sera, 20 novembre 2026, su Rai 1 va in onda la prima puntata di Meravigliosamente, lo show con Sal Da Vinci per celebrare i 50 anni di carriera dell’artista che ha trionfato a Sanremo. In tutto sono previste due puntate, il 20 e il 27 novembre. Ma vediamo insieme le anticipazioni e gli ospiti di stasera.

Anticipazioni e ospiti

Sal Da Vinci festeggia i cinquant’anni di carriera con due serate su Rai 1, con lo show dal titolo Meravigliosamente, in onda venerdì 20 e venerdì 27 novembre, alle ore 21.30. Inoltre in questi giorni sta per uscire la sua autobiografia, Per sempre Sal, in libreria dal 24 novembre. Meravigliosamente racconterà la storia e il mondo artistico del cantante tra Napoli e New York, con musica, grandi ospiti, momenti inediti e compagni di viaggio d’eccezione, in due serate di varietà. Si tratta di un momento d’oro per l’artista, reduce dal successo al Festival di Sanremo con Per sempre sì, brano che ha fatto conoscere al grande pubblico dell’Eurovision. Inoltre il 27 novembre uscirà anche “Sal Da Claus”, il suo primo album natalizio.

Meravigliosamente è un grande show di musica, emozioni e racconti. Al centro, le canzoni che hanno segnato la carriera di Sal Da Vinci, insieme ai grandi classici della tradizione napoletana e ai successi della musica italiana, reinterpretati con ospiti d’eccezione. Ad accompagnare ogni performance, una straordinaria orchestra di 45 elementi diretta dal maestro Adriano Pennino.

Raccontare un sogno lungo cinquant’anni fatto di musica, teatro, cinema, incontri e colpi di scena in un grande show che vede al centro il cantante italiano più popolare del momento. In un ponte tra Napoli, il fulcro artistico ed emotivo della sua vita, e New York, dove è nato, attraverso le sue canzoni, e quelle di grandi ospiti che verranno a cantare con lui, i momenti di spettacolo, ma anche dello sport e della televisione.

Accanto a lui, due compagne di viaggio d’eccezione: Iaia Forte, protagonista indiscussa del cinema e del teatro italiano, e Bianca Balti, simbolo internazionale di eleganza e fascino. Con la loro personalità, il loro spirito e la loro complicità contribuiranno a dare ritmo e colore a uno spettacolo capace di sorprendere in ogni momento. Non mancheranno la comicità, affidata ad alcuni dei volti più amati del cinema, del teatro e della fiction, le incursioni di grandi campioni dello sport e l’energia dei nuovi talenti della televisione e della musica, per un racconto corale che unisce generazioni e linguaggi.

Con Meravigliosamente, Sal Da Vinci apre le porte del suo mondo e ripercorre una vita fuori dal comune: la strada, la famiglia, i successi, le cadute e le rinascite. Un viaggio intimo e spettacolare che, attraverso la vicenda di un artista, finisce per raccontare anche l’evoluzione della nostra società e del nostro Paese, in un affresco popolare, autentico e profondamente emozionante.

Tra gli ospiti previsti nel corso delle due puntate, Renato Zero, Massimo Ranieri, Gianna Nannini, Tullio De Piscopo e la band storica di Pino Daniele, Tony Pitony.

Streaming e tv

Dove vedere Meravigliosamente in tv e streaming? Appuntamento su Rai 1 il 20 e 27 novembre 2026 alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.