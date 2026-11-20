Meravigliosamente: lo show di Sal Da Vinci su Rai 1. Anticipazioni, ospiti, cast, canzoni, quante puntate, location, streaming

Meravigliosamente è lo show in onda su Rai 1 con Sal Da Vinci il 20 e 27 novembre 2026, in prima serata. Due grandi serate con uno dei cantanti più amati dal pubblico. Non mancheranno i grandi ospiti. Vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Sal Da Vinci festeggia i cinquant’anni di carriera con due serate su Rai 1, con lo show dal titolo Meravigliosamente, in onda venerdì 20 e venerdì 27 novembre, alle ore 21.30. Inoltre in questi giorni sta per uscire la sua autobiografia, Per sempre Sal, in libreria dal 24 novembre. Meravigliosamente racconterà la storia e il mondo artistico del cantante tra Napoli e New York, con musica, grandi ospiti, momenti inediti e compagni di viaggio d’eccezione, in due serate di varietà. Si tratta di un momento d’oro per l’artista, reduce dal successo al Festival di Sanremo con Per sempre sì, brano che ha fatto conoscere al grande pubblico dell’Eurovision. Inoltre il 27 novembre uscirà anche “Sal Da Claus”, il suo primo album natalizio.

L’evento rientra tra le iniziative di promozione della candidatura della canzone napoletana classica a patrimonio culturale dell’UNESCO e tra i progetti di internazionalizzazione e valorizzazione del patrimonio culturale del nostro Paese. Per la prima volta è la sua storia a diventare spettacolo: un racconto emozionante che attraversa cinquant’anni di carriera, dai primi passi sul palcoscenico a soli sette anni accanto al padre fino allo straordinario successo che oggi lo consacra tra gli artisti più amati dal pubblico. Un viaggio fatto di talento, passione, ostinazione e sogni mai abbandonati, neppure nei momenti più difficili.

Meravigliosamente è un grande show di musica, emozioni e racconti. Al centro, le canzoni che hanno segnato la carriera di Sal Da Vinci, insieme ai grandi classici della tradizione napoletana e ai successi della musica italiana, reinterpretati con ospiti d’eccezione. Ad accompagnare ogni performance, una straordinaria orchestra di 45 elementi diretta dal maestro Adriano Pennino.

Raccontare un sogno lungo cinquant’anni fatto di musica, teatro, cinema, incontri e colpi di scena in un grande show che vede al centro il cantante italiano più popolare del momento. In un ponte tra Napoli, il fulcro artistico ed emotivo della sua vita, e New York, dove è nato, attraverso le sue canzoni, e quelle di grandi ospiti che verranno a cantare con lui, i momenti di spettacolo, ma anche dello sport e della televisione.

Accanto a lui, due compagne di viaggio d’eccezione: Iaia Forte, protagonista indiscussa del cinema e del teatro italiano, e Bianca Balti, simbolo internazionale di eleganza e fascino. Con la loro personalità, il loro spirito e la loro complicità contribuiranno a dare ritmo e colore a uno spettacolo capace di sorprendere in ogni momento. Non mancheranno la comicità, affidata ad alcuni dei volti più amati del cinema, del teatro e della fiction, le incursioni di grandi campioni dello sport e l’energia dei nuovi talenti della televisione e della musica, per un racconto corale che unisce generazioni e linguaggi.

Con Meravigliosamente, Sal Da Vinci apre le porte del suo mondo e ripercorre una vita fuori dal comune: la strada, la famiglia, i successi, le cadute e le rinascite. Un viaggio intimo e spettacolare che, attraverso la vicenda di un artista, finisce per raccontare anche l’evoluzione della nostra società e del nostro Paese, in un affresco popolare, autentico e profondamente emozionante.

Tra gli ospiti previsti nel corso delle due puntate, Renato Zero, Massimo Ranieri, Gianna Nannini, Tullio De Piscopo e la band storica di Pino Daniele, Tony Pitony.

Meravigliosamente: quante puntate

Quante puntate sono previste per Meravigliosamente? Lo show va in onda su Rai 1 per due serate, il 20 e 27 novembre 2026. Ecco la programmazione.

Prima puntata: 20 novembre

Seconda puntata: 26 novembre

Streaming e tv

Dove vedere Meravigliosamente in tv e streaming? Appuntamento su Rai 1 il 20 e 27 novembre 2026 alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play. Oltre che su Rai 1 “Meravigliosamente” sarà diffuso in Eurovisione e su San Marino RTV canale 550.