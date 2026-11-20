Mi manda Rai Tre: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 20 novembre

Questa sera, venerdì 20 novembre 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Mi manda Raitre, storico programma dedicato all’approfondimento di temi come la sanità, la scuola, le infrastrutture, i servizi, i diritti negati e la burocrazia. Alla conduzione Federico Ruffo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Il caso del gioielliere Mario Roggero e la grazia parziale che il presidente della Repubblica ha concesso a Guido Gianni, gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori nel 2008, riaccendono il dibattito sulla legittima difesa. Se ne parla a “Mi Manda RaiTre”. Un viaggio degli inviati del programma racconta le storie di alcuni dei protagonisti della cronaca degli ultimi anni. Prosegue l’inchiesta sulle caramelle, prodotto venduto in grandi quantità in Italia, circa 60 milioni l’anno: sappiamo cosa contengono e da dove arrivano? Gli inviati hanno seguito le operazioni dei Nas dei Carabinieri per verificare etichette e integrità dei prodotti e l’eventuale presenza di additivi vietati e nocivi. Il pane è un alimento che non manca mai sulle tavole italiane, ma sappiamo davvero quello che compriamo? Non è sempre facile orientarsi fra diciture ed etichette, da artigianale a precotto, da fresco a congelato, e comprendere qual è il prodotto migliore da scegliere. Con i Carabinieri dei Nas, indagini per verificare la conservazione e la regolarità delle etichette di alcuni prodotti da forno.

Strisce blu disegnate sui marciapiedi o in corrispondenza degli scivoli per i disabili, oppure più corte o strette del normale, fanno indignare i cittadini che pagano per parcheggiare: è tutto regolare, anche le multe? Focus sui proventi delle multe e su come vengono reinvestiti dai Comuni. I mercati rionali vengono spesso scelti dai consumatori per la prossimità, la comodità e la velocità con cui si riesce a fare la spesa. Ma come sono conservati i prodotti in queste strutture? La maggior parte dei mercati risponde a severe norme igieniche e gli operatori lavorano con correttezza, ma gli inviati di “Mi Manda RaiTre” hanno scovato situazioni in cui la carne viene macellata in camioncini di fortuna e trascinata senza alcuna protezione per essere venduta sui banchi: possibile rischio sanitario? Tra gli ospiti di Federico Ruffo, Pietro Senaldi, condirettore di Libero; Luigi De Magistris, giurista; Antonio Di Pietro, ex magistrato.

Streaming e tv

Dove vedere Mi manda Rai Tre in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – venerdì 20 novembre 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.