Meravigliosamente: quante puntate, durata e quando finisce lo show di Sal Da Vinci su Rai 1

Quante puntate sono previste per Meravigliosamente, lo show con Sal Da Vinci per celebrare i 50 anni di carriera del cantante vincitore di Sanremo? Ve lo diciamo subito: Appuntamento su Rai 1 il 20 e 27 novembre 2026 alle ore 21.30. Due grandi prime serate, con tanta musica e tanti ospiti, Si tratta di un momento d’oro per l’artista, reduce dal successo al Festival di Sanremo con Per sempre sì, brano che ha fatto conoscere al grande pubblico dell’Eurovision. Inoltre il 27 novembre uscirà anche “Sal Da Claus”, il suo primo album natalizio. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 20 novembre

Seconda puntata: 26 novembre

Durata

Quanto dura (durata) lo spettacolo di Sal Da Vinci Meravigliosamente, in onda su Rai 1? Appuntamento in prima serata dalle 21.30, dopo Affari tuoi, per circa due ore.

Streaming e tv

Dove vedere Meravigliosamente in tv e streaming? Appuntamento su Rai 1 il 20 e 27 novembre 2026 alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.