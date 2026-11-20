Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della puntata del 20 novembre

Questa sera, venerdì 20 novembre 2026, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Racconto di una notte, la nuova dizi turca che appassionerà il pubblico dell’ammiraglia Mediaset. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile.

Anticipazioni e trama

Mahir porta Canfeza a cena fuori per aiutarla a distrarsi dopo il litigio con Sare e l’incidente di Afet, ma nonostante i due provino a rilassarsi, è palese che siano entrambi sulle spine. Afet decide di portare a Gulizar gli oggetti appartenuti a suo figlio e le due donne, dopo tanto tempo, si scambiano un gesto d’affetto. Sare comunica a Salih che sta andando via e che ha bisogno di stare da sola, lasciando il ragazzo sempre più perplesso. Ferman ed Efsane si recano in ospedale per stare accanto alla loro piccola, ma proprio in quel momento la bambina ha una crisi e i medici intervengono per provare a salvarla. Kursat mantiene la parola data a Mahir e, appena viene a conoscenza del luogo in cui Ozan nasconde la merce, glielo comunica. Parte così l’operazione della polizia volta a incastrare Ozan.

Durante un blitz della polizia, Salih viene ferito gravemente e Mahir si rende conto troppo tardi che il ragazzo non indossava il giubbotto antiproiettile. Fortunatamente, dopo un delicato intervento in ospedale, Salih è fuori pericolo. La tensione però resta alta: Afet e Asaf, sapendo che l’obiettivo era Mahir, riaccendono la propria ostilità contro i Kilimci, trattando male anche Canfeza. La giovane, che ormai ha scoperto che il suocero è un criminale, è indecisa se raccontare tutto a Mahir o seguire il consiglio del padre e tenere tutto per sé. A complicare le cose è l’arrivo di Sare a casa Yilmaz; lei e Canfeza hanno una nuova discussione e Canfeza precipita dalle scale. Per fortuna non si fa troppo male, ma si reca in ospedale per un controllo e lì fa una scoperta inaspettata: è incinta. Intanto, la figlia di Ferman ed Efsane è ancora in pericolo di vita. Afet ne approfitta e sottolinea che, se la bambina non dovesse farcela, il matrimonio salterebbe.

Streaming e tv

Dove vedere Racconto di una notte in tv e streaming? Appuntamento in prima serata su Canale 5 stasera alle 21.30 dopo La ruota della fortuna a partire dal 12 aprile 2026. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.