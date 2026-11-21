Animali fantastici – I segreti di Silente: tutto quello che c’è da sapere
Animali fantastici – I segreti di Silente: trama, cast e streaming del film
Questa sera, sabato 21 novembre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Animali fantastici – I segreti di Silente, film del 2022 diretto da David Yates. La pellicola è il terzo episodio della serie, spin-off e prequel della serie cinematografica di Harry Potter, ispirata all’omonimo libro di J. K. Rowling, qui anche sceneggiatrice, insieme a Steve Kloves. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
In una sala da tè, a Londra, Albus Silente incontra Gellert Grindelwald, a cui confessa di aver seguito le sue idee da ragazzo in quanto innamorato di lui. Grindelwald rivela il suo piano di dominio del mondo magico e babbano a Silente, per poi svanire. A Guilin (Cina), Newt Scamander assiste al parto di un qilin, una creatura magica che può scrutare nell’anima e nel futuro. I seguaci di Gellert Grindelwald, guidati da Credence Barebone, attaccano e uccidono la madre, portandosi poi con essi il cucciolo. Grindelwald successivamente uccide la creatura per sfruttare la sua capacità di precognizione. A sua insaputa, tuttavia, il qilin ha dato alla luce un altro cucciolo gemello, che Newt porta in salvo.
Incapace di combattere Grindelwald a causa di un patto di sangue, Albus Silente recluta Newt, suo fratello Theseus, l’insegnante di Incantesimi di Ilvermorny Lally Hicks, il mago franco-senegalese Yusuf Kama, l’assistente di Newt, Bunty Broadacre, e il no-mag Jacob Kowalski, dopo avergli dato una falsa bacchetta magica, per contrastare il piano di Grindelwald per il dominio del mondo. Yusuf viene inserito come spia nella cerchia ristretta di Grindelwald, mentre il resto del gruppo viene inviato a Berlino, in Germania. Lì, Grindelwald viene assolto, grazie ai suoi infiltrati, da tutte le accuse penali dalla Confederazione Internazionale dei Maghi (CIM), e si candida anche alla carica di Supremo Pezzo Grosso.
Animali fantastici – I segreti di Silente: il cast
Abbiamo visto la trama di Animali fantastici – I segreti di Silente, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Eddie Redmayne: Newt Scamander
- Jude Law: Albus Silente
- Mads Mikkelsen: Gellert Grindelwald
- Ezra Miller: Credence Barebone / Aurelius Silente
- Dan Fogler: Jacob Kowalski
- Alison Sudol: Queenie Goldstein
- Callum Turner: Theseus Scamander
- Jessica Williams: Eulalie “Lally” Hicks
- William Nadylam: Yusuf Kama
- Victoria Yeates: Bunty Broadacre
- Katherine Waterston: Porpentina “Tina” Goldstein
- Richard Coyle: Aberforth Silente
- Oliver Masucci: Anton Vogel
- Poppy Corby-Tuech: Vinda Rosier
- Maria Fernanda Cândido: Vicência Santos
- Fiona Glascott: Minerva McGranitt
- Dave Wong: Liu Tao
Streaming e tv
Dove vedere Animali fantastici – I segreti di Silente in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 21 novembre 2026 – alle ore 21,15 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.