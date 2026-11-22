Ascolti tv sabato 21 novembre 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 21 novembre2026? Su Rai 1 è andato in onda Ballando con le stelle. Su Rai 3 Sapiens. Su Canale 5 Tu si que vales. Su Italia 1 Animali fantastici – I segreti di Silente. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 21 novembre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.