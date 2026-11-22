Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della puntata del 22 novembre

Questa sera, domenica 22 novembre 2026, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Racconto di una notte, la nuova dizi turca che appassionerà il pubblico dell’ammiraglia Mediaset. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile.

Anticipazioni e trama

Asaf continua a ricevere minacce e viene informato che è stata spedita a casa di Mahir la cassetta contenente il video di Mehmet, quindi inizia a temere che il nipote possa scoprire la verità. Nel frattempo, Mahir viene informato che qualcuno è entrato in casa sua, ma quando va a controllare si rende conto che non è stato preso niente di valore, cosa che lo insospettisce. Inoltre, trova la chiavetta con il video di Mehmet. Salih viene fatto uscire dalla terapia intensiva, ma per sicurezza deve rimanere in ospedale ancora per qualche giorno. Quando riceve una visita di Sare, si comporta in modo molto freddo e le fa capire che non ha intenzione di perdonarla per quello che gli ha fatto. Intanto, Canfeza comunica a Mahir di essere incinta e gli prepara una bellissima sorpresa.

Mahir comunica prima a Canfeza e poi al resto della famiglia di averle intestato la casa dei nonni. Si tratta di un gesto d’amore nei suoi confronti per fare in modo che nessuno possa mai più permettersi di cacciarla via. Afet rimane sconvolta dalla notizia e si sfoga con Sureyya, la quale però difende la nuora. Ferman decide di festeggiare il suo addio al celibato organizzando una festa con Mahir, Salih e Kursat, ma nessuno a parte lui sembra divertirsi… la situazione degenera quando si presentano a casa delle ballerine assunte per intrattenerli. Parallelamente, Efsane festeggia il suo addio al nubilato con Canfeza, Gulizar e Sureyya, ma nello stesso ristorante ci sono anche Sare e Handan, che ne approfittano per scattare delle foto apparentemente compromettenti a Canfeza mentre parla con un vecchio amico. Il giorno delle nozze di Ferman ed Efsane, Canfeza resta a casa perché ha la nausea, ma origliando una conversazione tra Afet e Fatma, viene a scoprire una realtà sconvolgente…

Mahir riesce finalmente a mettere alle strette Cüneyt Lokman, determinato a scoprire la sua vera identità. Nel frattempo, il passato torna a bussare alla porta di Asaf, che riceve un’inaspettata telefonata da una vecchia conoscenza con cui aveva giurato di aver chiuso ogni rapporto e che ora lo costringe a un incontro ravvicinato. Alla villa la tensione precipita. Afet, nel panico dopo che Canfeza ha ascoltato la conversazione relativa alla morte di Sevde, la cerca nel timore di finire in prigione. Quando la trova a terra svenuta, viene colta da un’idea folle e nel tentativo di sbarazzarsi di lei, apre il gas della lampada e la chiude dentro. Subito assalita da terribili sensi di colpa, Afet torna sui suoi passi per salvarla, ma la situazione degenera rapidamente. Proprio mentre si celebrano le nozze di Ferman e Efsane, segnate dall’assenza di Mahir, Ezra viene colta da un brutto presentimento e spinge Kursat a chiamare Mahir e a correre a controllare le condizioni di Canfeza.

Streaming e tv

Dove vedere Racconto di una notte in tv e streaming? Appuntamento in prima serata su Canale 5 ogni domenica alle 21.30 dopo La ruota della fortuna a partire dal 12 aprile 2026. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.