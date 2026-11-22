La famiglia Panini – L’avventura delle figurine: trama e cast della prima puntata

Questa sera, domenica 22 novembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di La famiglia Panini – L’avventura delle figurine, serie tv diretta da Letizia Lamartire con Serena Rossi che racconta una delle storie imprenditoriali più significative del nostro Paese: la nascita delle iconiche figurine Panini. Ambientata tra gli anni Quaranta e il 1970, l’anno degli storici Mondiale di Messico 70, la serie segue il percorso umano e professionale di una famiglia unica, intrecciandone la dimensione privata con quella storica di un Paese in trasformazione. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio della prima puntata, siamo a Modena, primi anni ’40. Antonio e Olga Panini si trasferiscono dalla campagna alla città con otto figli e con la speranza di un futuro migliore. Avviano una piccola produzione di sapone, che per loro rappresenta il sogno di un’indipendenza dai padroni, ma l’ombra della guerra incombe tragicamente sui loro piani. Per garantire la sopravvivenza della famiglia, Antonio trova un umile impiego nell’Accademia militare. Olga soffre nel vedere il suo spirito sognatore spegnersi, ma entrambi sono sostenuti dal desiderio di un avvenire diverso per i figli. Quando la famiglia sembra aver trovato un equilibrio, un evento improvviso e tragico stravolge per sempre il destino dei Panini.

Nel secondo episodio, la famiglia deve far fronte alle ristrettezze economiche. Ogni membro, dai più grandi ai piccoli, è chiamato a contribuire all’economia familiare, ma le entrate sono appena sufficienti per sopravvivere. L’occasione della svolta arriva da una proposta insolita del datore di lavoro di Veronica, la figlia più grande: l’acquisto di una vecchia edicola “al costo di una bicicletta”. Olga decide di scommettere sul futuro e trascina con sé tutta la famiglia – perché non basta sopravvivere, bisogna sperare. Un’edicola in tempo di guerra non è certo un affare, ma una geniale intuizione e la tanto agognata Liberazione proiettano la famiglia verso sogni ancora più grandi.

Cast

Abbiamo visto la trama di La famiglia Panini – L’avventura delle figurine, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: