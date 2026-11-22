Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 22 novembre 2026 su Rai 3

Questa sera, domenica 22 novembre 2026, va in onda in prima serata Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 condotto da Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi. Tanti gli argomenti affrontati in questa puntata, a partire dalle ore 20,30. Di seguito le anticipazioni e i servizi della puntata di Report, in onda domenica 22 novembre 2026 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

Sulla rotta migratoria del Mediterraneo centrale sono morte oltre mille persone da inizio anno. E ogni giorno in quello stesso tratto di mare tra Malta, Libia e Tunisia, una nave ong pattuglia l’area per soccorrere eventuali migranti in difficoltà ma è costretta ad anticipare e correre più veloce di una motovedetta della milizia libica che vuole riportare indietro i migranti. Ma la Libia è un luogo sicuro? L’inchiesta di Rosamaria Aquino, con la collaborazione di Samuele Damilano e Norma Ferrara “Il leone e la gazzella” a bordo di un aereo pattugliatore svelerà il ruolo di Frontex e degli altri attori del soccorso quando c’è una barca in difficoltà.

Poi, “La città” dell’amore”, di Walter Molino con la collaborazione di Celeste Gonano. Verona, la città di Romeo e Giulietta. Il mito di Shakespeare e un balcone finto, una statua da toccare per essere felici in amore: un milione di turisti l’anno, uno dei siti laici più visitati d’Italia. Dalla scorsa primavera, per entrare nel cortile si paga un biglietto, ufficialmente per ragioni di sicurezza. Dopo vent’anni di discussioni, è arrivato l’accordo pubblico-privati. Ma chi ci guadagna davvero, nella città dell’amore?

Si passa a “Il consulente nel mirino” di Giorgio Mottola con la collaborazione di Greta Orsi. All’inizio di quest’anno i giornali del gruppo Angelucci, hanno avviato una campagna mediatica contro Giangaetano Bellavia, storico consulente della Procura di Milano e collaboratore di Report, accusandolo di dossieraggio. Con testimonianze inedite e documenti esclusivi Report ricostruisce la genesi e svela i protagonisti che sono stati dietro all’offensiva mediatica.

Luca Bertazzoni, con la collaborazione di Samuele Damilano, invece, propone “Ancora tu”. Dopo un passato da militante del movimento di ispirazione neofascista Forza Nuova, oggi Martin Avaro è un imprenditore che intrattiene rapporti con Fratelli d’Italia. Oltre a curare l’organizzazione degli eventi politici del partito di Giorgia Meloni, la sua società Italica Solution ha vinto una gara da 3 milioni di euro bandita da Ismea, ente pubblico vigilato dal Ministero dell’Agricoltura. L’inchiesta di “Report” svela chi c’è dietro il raggruppamento temporaneo di imprese che ha vinto il bando di Ismea e si occupa del ritorno nel ruolo di portavoce del Ministro Lollobrigida di Paolo Signorelli, che si era dimesso due anni fa.

Si chiude con “Ombre sotto la lanterna” di Luca Chianca con la collaborazione di Alessia Marzi. L’11 marzo scorso a Genova scoppia un nuovo scandalo che coinvolge il nuovo Presidente della Regione Liguria Marco Bucci. L’ufficio stampa della presidenza avrebbe confezionato presunti dossier nei confronti di alcuni giornalisti del Secolo XIX, colpevoli di favorire il centrosinistra durante la campagna elettorale del comune di Genova. Con la precedente proprietà di Gedi, già l’ex direttrice Stefania Aloia aveva sottolineato che Bucci si vantava di non rilasciare interviste al Secolo XIX in attesa di tempi migliori. Poi, però, con l’arrivo del nuovo editore, il gruppo Msc e del nuovo direttore Michele Brambilla, tutto sembrava rientrato. Fino al caso dei dossier dello scorso marzo. Ma i dossier non si fermano qui. Durante la campagna elettorale esce la notizia che la Salis è indagata per aver investito una donna con il semaforo rosso. Un mese più tardi l’ex assessore alla sicurezza della precedente giunta Bucci, Antonino Gambino, viene indagato per corruzione. Ma dalle carte della Procura spunta fuori che Gambino, violando i doveri inerenti alla sua pubblica funzione, avrebbe rivelato le notizie sulla Salis che dovevano rimanere segrete.