La famiglia Panini – L’avventura delle figurine streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, domenica 22 novembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di La famiglia Panini – L’avventura delle figurine, serie tv diretta da Letizia Lamartire con Serena Rossi che racconta una delle storie imprenditoriali più significative del nostro Paese: la nascita delle iconiche figurine Panini. Ambientata tra gli anni Quaranta e il 1970, l’anno degli storici Mondiale di Messico 70, la serie segue il percorso umano e professionale di una famiglia unica, intrecciandone la dimensione privata con quella storica di un Paese in trasformazione. Dove vedere La famiglia Panini – L’avventura delle figurine in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Rai 1.

La famiglia Panini – L’avventura delle figurine streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sarà poi possibile vederla e rivederla sulla piattaforma Disney+.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per La famiglia Panini – L’avventura delle figurine su Rai 1? In tutto andranno in onda tre puntate: la prima domenica 22 novembre 2026; la terza e ultima domenica 6 dicembre 2026. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: domenica 22 novembre 2026 OGGI

Seconda puntata: domenica 29 novembre 2026

Terza puntata: domenica 6 dicembre 2026

Ogni puntata avrà una durata di 100 minuti (pause pubblicitarie escluse).