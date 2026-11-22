Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 22 novembre 2026

Questa sera, domenica 22 novembre 2026, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal Coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal Coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 22 novembre 2026.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Un’inchiesta sulla poligamia in Italia sarà al centro del nuovo appuntamento con “Fuori dal coro”. In una grande città del Nord, la trasmissione ha raccolto le indicazioni fornite da alcuni imam su come un uomo già sposato potrebbe aggirare la legge italiana per contrarre ulteriori matrimoni con altre donne. A seguire, un approfondimento sui reati ai danni degli anziani, a partire da due casi di cronaca: a Torino, una donna di 92 anni è morta in ospedale dopo essere caduta durante uno scippo, mentre a Milano, un uomo della stessa età è deceduto in seguito a un’aggressione nel corso di una rapina nella propria abitazione. Infine, un servizio sui costi molto elevati sostenuti dallo Stato per la custodia e la manutenzione di uno yacht di un magnate russo, sottoposto a congelamento amministrativo e rimasto per oltre quattro anni nel golfo di Trieste.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – domenica 22 novembre 2026 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Infinity, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.