Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 23 novembre

Questa sera, lunedì 23 novembre 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la 19esima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Il reality vede alla conduzione di Ilary Blasi e nel ruolo di opinioniste Cesara Buonamici e la grande new entry Selvaggia Lucarelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Secondo le anticipazioni, stasera potrebbero esserci due eliminazioni, con un passaggio da otto a sei concorrenti in vista della finale della prossima settimana. Il primo verdetto riguarderà i tre concorrenti già in nomination: Federica Morello, Alessandro Varsi e Piera Meloni. Previste poi tante sorprese durante la puntata.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2026 in diretta tv e live streaming? Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 dal 17 settembre. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30). Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).