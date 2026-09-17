Grande Fratello Vip 2026: cast, concorrenti, opinioniste, conduttrice, Casa, location, quante puntate, quando inizia, quanto dura, quando finisce, durata, puntate, diretta, live, Canale 5, streaming

Parte il 17 settembre il Grande Fratello Vip 2026. Una nuova edizione che vede alla conduzione Ilary Blasi, accompagnato nel ruolo di opinioniste da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Tante le novità per un’edizione Vip che si promette scoppiettante. Ma qual è il cast? Quanto dura? Dove seguire la diretta? Scopriamo insieme tutte le informazioni.

Cast, concorrenti, opinioniste, conduttrice

Parte il 17 settembre la nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026 con la conduzione di Ilary Blasi. Opinioniste della nuova (e attesissima) edizione saranno Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, pronte a commentare senza filtri tutto ciò che succederà. Il cast di quest’anno mescola personaggi del mondo dello spettacolo e della cronaca rosa per far scontrare personalità e sensibilità diverse. Si prevede un’edizione ricca di colpi di scena. Ecco la lista dei concorrenti ufficiali:

Alex Belli è un attore e modello. Ha raggiunto la popolarità con CentoVetrine negli anni 2000 ed è stato uno dei protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip nel 2021. Guendalina Tavassi è un’influencer. Ha partecipato al Grande Fratello nel 2010 e a L’Isola dei Famosi nel 2012, per poi tornarci nel 2022 insieme al fratello Edoardo.

Jonathan Kashanian torna al Grande Fratello dopo aver vinto la quinta edizione nel 2004. Ha partecipato anche alla tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Tra i concorrenti c’è anche Alessandro Roncaccia: sportivo, amante del divertimento e con un’anima un po’ old school.

Federica Morello è invece una ballerina e dj, prima donna nel corpo di ballo di Ciao Darwin. Anche Carmen Di Pietro entrerà dalla porta rossa: non è nuova al mondo dei reality, in quanto ha già partecipato a due edizioni de L’Isola dei Famosi, nel 2004 e nel 2022.

Nel cast del Grande Fratello Vip 2026 troveremo anche Moreno Morello, storico inviato di Striscia la notizia e ora prossimo a diventare inquilino della casa più famosa d’Italia. Concorrente della nuova edizione del GF Vip è anche Michelle Masullo, dj e modella considerata la figlia “elettiva” di Jo Squillo.

Conduttore, figlio degli attori Walter Chiari e Alida Chelli, Simone Annicchiarico entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip nelle vesti di concorrente.

Tra gli inquilini della Casa più famosa d’Italia troveremo anche Marina La Rosa, storica concorrente della prima edizione italiana del Grande Fratello, e Megan Ria, ballerina ed ex alunna di Amici. Vediamo insieme il cast completo.

In tutto ci sono 18 concorrenti. Per alcuni di loro, l’avventura inizierà in anticipo con l’Open House di GF Vip, una speciale anteprima che permetterà al pubblico di entrare nella Casa prima dell’avvio ufficiale del reality e di seguire da vicino i primi momenti della loro esperienza. Martedì 15 settembre, infatti, la Casa ha aperto le porte in esclusiva su Mediaset Infinity a Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Piera Meloni e Alessandro Varsi. A loro si uniranno poi: Simone Annicchiarico, Alex Belli, Giancarlo Danto, Giacomo Gallani, Marina La Rosa, Valeria Marini, Michelle Masullo, Federica Morello, Moreno Morello, Andreas Müller, Giulia Provvedi, Megan Ria, Alessandro Roncaccia, Guendalina Tavassi.

Grande Fratello Vip 2026: come si vota

Ma come si vota per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026? Per esprimere la propria preferenza verso un concorrente e permettergli di continuare a restare nella Casa, ci sono vari modi:

Mediaset Infinity: accedendo all’applicazione gratuita dal proprio smartphone o tablet, l’utente trova attivo il pulsante “Vota”: basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza;

accedendo all’applicazione gratuita dal proprio smartphone o tablet, l’utente trova attivo il pulsante “Vota”: basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza; Sito web: è possibile votare direttamente dal sito ufficiale del programma. All’interno della sezione “Televoto”, dopo essersi registrato in pochi semplici passi, l’utente può esprimere il proprio voto. Sul sito è pubblicato anche il regolamento con tutti i dettagli;

è possibile votare direttamente dal sito ufficiale del programma. All’interno della sezione “Televoto”, dopo essersi registrato in pochi semplici passi, l’utente può esprimere il proprio voto. Sul sito è pubblicato anche il regolamento con tutti i dettagli; Smart tv abilitate: è sufficiente sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Infinity, effettuare la login e partecipare al televoto;

è sufficiente sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Infinity, effettuare la login e partecipare al televoto; Sms: quando il conduttore lancia il televoto durante la trasmissione, i telespettatori possono votare inviando un sms alla numerazione 477.000.2. L’utente riceverà un sms di conferma della validità del voto al costo massimo di 0,1613 euro a seconda del proprio operatore.

La casa: location

La Casa e lo studio non si trovano più a Cinecittà. La produzione si è spostata all’interno dei Lumina Studios, nella zona nord della Capitale. Una nuova casa dunque che si estende su 1.750 mq e uno studio tutto rinnovato.

Grande Fratello Vip 2026: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per il Grande Fratello Vip 2026? Ve lo diciamo subito: non si conosce la durata di questa edizione, e di conseguenza non si conosce la data della finale. Al momento non c’è nessuna dichiarazione ufficiale, ma c’è chi parla di un’edizione molto veloce rispetto a quelle del passato. Previsti due appuntamenti a settimana, il lunedì e il venerdì. All’inizio il calendario sarà piuttosto dinamico. Si comincia il 17 settembre, poi subito una nuova puntata il 19 settembre. Il calendario dovrebbe proseguire con altre due puntate ravvicinate: lunedì 21 e venerdì 25 settembre. Da quel momento il Grande Fratello Vip dovrebbe trovare la propria collocazione definitiva nel palinsesto di Canale 5, mantenendo il doppio appuntamento settimanale del lunedì e del venerdì sera.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2026 in diretta tv e live streaming? Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 dal 17 settembre ogni lunedì e venerdì. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30). Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).