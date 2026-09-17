Le cose che non sai: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 17 settembre

Questa sera, giovedì 17 settembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda Le cose che non sai, il programma di Eleonora Daniele. Un viaggio immersivo nella storia di celebrità tra ricerche, segreti, testimoni, documenti, filmati, fotografie e lettere. La vicenda personale diventa un tassello della storia del nostro Paese. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Ogni famiglia ha un passato che inevitabilmente contribuisce a definirne l’identità. Sono storie che, andando a ritroso negli anni, spesso si intrecciano con la grande storia degli ultimi due secoli: talvolta sono racconti noti e tramandati, talvolta echi nella memoria familiare, fatti dimenticati, interrogativi o semplici curiosità. Continua il percorso di “Le cose che non sai”, il nuovo programma di Rai Cultura condotto da Eleonora Daniele, che guiderà gli ospiti alla scoperta delle proprie radici. Attraverso ricerche, filmati e testimonianze, tasselli di un puzzle che unisce passato, presente e futuro, stavolta saranno l’attore e regista Ricky Tognazzi e l’attrice Lucrezia Lante della Rovere a raccontarsi, per scoprire come le radici familiari abbiano contribuito a plasmarne l’identità. A supportare la narrazione saranno presenti in studio parenti, amici e “sconosciuti”, in qualche modo legati agli ospiti di puntata. La regia è di Fabrizio Guttuso.

Streaming e tv

Dove vedere Le cose che non sai in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – giovedì 17 settembre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.