Grande Fratello Vip 2026, il cast: i concorrenti della nuova edizione. Chi sono

Chi sono i concorrenti nel cast del Grande Fratello Vip 2026? Un cast tutto nuovo e cambiato per un’edizione nuovamente ricca di Vip. Alla conduzione il ritorno di Ilary Blasi. Insieme a Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste torna la temutissima Selvaggia Lucarelli. Ma scopriamo meglio chi sono i concorrenti della nuova edizione, in onda su Canale 5 dal 17 settembre.

Alex Belli è un attore e modello. Ha raggiunto la popolarità con CentoVetrine negli anni 2000 ed è stato uno dei protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip nel 2021. Guendalina Tavassi è un’influencer. Ha partecipato al Grande Fratello nel 2010 e a L’Isola dei Famosi nel 2012, per poi tornarci nel 2022 insieme al fratello Edoardo.

Jonathan Kashanian torna al Grande Fratello dopo aver vinto la quinta edizione nel 2004. Ha partecipato anche alla tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Tra i concorrenti c’è anche Alessandro Roncaccia: sportivo, amante del divertimento e con un’anima un po’ old school.

Federica Morello è invece una ballerina e dj, prima donna nel corpo di ballo di Ciao Darwin. Anche Carmen Di Pietro entrerà dalla porta rossa: non è nuova al mondo dei reality, in quanto ha già partecipato a due edizioni de L’Isola dei Famosi, nel 2004 e nel 2022.

Nel cast del Grande Fratello Vip 2026 troveremo anche Moreno Morello, storico inviato di Striscia la notizia e ora prossimo a diventare inquilino della casa più famosa d’Italia. Concorrente della nuova edizione del GF Vip è anche Michelle Masullo, dj e modella considerata la figlia “elettiva” di Jo Squillo. Conduttore, figlio degli attori Walter Chiari e Alida Chelli, Simone Annicchiarico entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip nelle vesti di concorrente.

Tra gli inquilini della Casa più famosa d’Italia troveremo anche Marina La Rosa, storica concorrente della prima edizione italiana del Grande Fratello, e Megan Ria, ballerina ed ex alunna di Amici. Vediamo insieme il cast completo.

In tutto ci sono 18 concorrenti. Per alcuni di loro, l’avventura inizierà in anticipo con l’Open House di GF Vip, una speciale anteprima che permetterà al pubblico di entrare nella Casa prima dell’avvio ufficiale del reality e di seguire da vicino i primi momenti della loro esperienza. Martedì 15 settembre, infatti, la Casa ha aperto le porte in esclusiva su Mediaset Infinity a Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Piera Meloni e Alessandro Varsi. A loro si uniranno poi: Simone Annicchiarico, Alex Belli, Giancarlo Danto, Giacomo Gallani, Marina La Rosa, Valeria Marini, Michelle Masullo, Federica Morello, Moreno Morello, Andreas Müller, Giulia Provvedi, Megan Ria, Alessandro Roncaccia, Guendalina Tavassi.

Grande Fratello Vip 2026: come si vota

Ma come si vota per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026? Per esprimere la propria preferenza verso un concorrente e permettergli di continuare a restare nella Casa, ci sono vari modi: