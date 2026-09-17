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Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 17 settembre 2026

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di Anton Filippo Ferrari
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Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 17 settembre 2026

Questa sera, giovedì 17 settembre 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il leader del M5S Giuseppe Conte sarà ospite del nuovo appuntamento con “Dritto e rovescio”. Al centro del confronto, i principali temi della politica italiana e internazionale: dalla costruzione del campo largo al sostegno all’Ucraina, passando per economia e sicurezza. Spazio anche al caro carburanti, con un focus sulle soluzioni che il Governo ha messo in campo per sostenere gli italiani alle prese con l’aumento dei prezzi. E ancora, novità ed elementi esclusivi sul caso El Koudri, con un approfondimento sul tema dell’integralismo islamico e sulle questioni legate alla sicurezza. Infine, la testimonianza della madre del piccolo Domenico. Tra gli ospiti anche: Carlo Fidanza (FdI), Davide Faraone (IV), Alessandro Cattaneo (FI), Isabella Tovaglieri (Lega), Luca Boccoli (AvS) e Paola De Micheli (PD).

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 17 settembre 2026 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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