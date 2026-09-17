Grande Fratello Vip 2026 autunno: quante puntate, durata e quando finisce su Canale 5

Quante puntate sono previste per la nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026, in onda dal 17 settembre con la conduzione di Ilary Blasi? Ve lo diciamo subito: non si conosce la durata di questa edizione, e di conseguenza non si conosce la data della finale. Al momento non c’è nessuna dichiarazione ufficiale, ma c’è chi parla di un’edizione molto veloce rispetto a quelle del passato. Previsti due appuntamenti a settimana, il lunedì e il venerdì. All’inizio il calendario sarà piuttosto dinamico. Si comincia il 17 settembre, poi subito una nuova puntata il 19 settembre. Il calendario dovrebbe proseguire con altre due puntate ravvicinate: lunedì 21 e venerdì 25 settembre. Da quel momento il Grande Fratello Vip dovrebbe trovare la propria collocazione definitiva nel palinsesto di Canale 5, mantenendo il doppio appuntamento settimanale del lunedì e del venerdì sera.

Durata

Abbiamo visto quante puntate sono previste per il Grande Fratello Vip 2026, ma quanto dura (durata) ogni puntata del reality? Appuntamento dalle ore 21.30 circa alle ore 01.40 circa. La durata quindi è di circa quattro ore. Alla conduzione Ilary Blasi affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2026 in diretta tv e live streaming? Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 dal 17 settembre ogni lunedì e venerdì. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30). Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).