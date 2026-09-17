Napoli – New York: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, giovedì 17 settembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Napoli – New York, film del 2024 scritto e diretto da Gabriele Salvatores e tratto da un’idea originale di Federico Fellini e Tullio Pinelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Napoli, 1949. La deflagrazione di un ordigno bellico rimasto inesploso provoca il crollo di una palazzina e la morte di numerose persone. Celestina Scognamiglio è una ragazzina di dieci anni che ha perso i genitori durante i bombardamenti e nell’incidente si trova a perdere anche la zia Amelia, rimanendo senza famiglia: l’unica parente ancora in vita è la sorella Agnese, che però si è trasferita a New York con un americano che ha promesso di sposarla. Celestina è amica di Carmine, dodicenne anche lui orfano che vive alla giornata nei quartieri più poveri della città e raccoglie spiccioli mettendo in atto qualche sotterfugio e barando a mazzetti con l’aiuto di Celestina, che gli passa le carte migliori da sotto il tavolo. I due fanno la conoscenza di George, cuoco afroamericano che lavora sul transatlantico statunitense Victory, in sosta nel porto e pronto a salpare proprio per New York quella stessa sera.

Napoli-New York: il cast

Abbiamo visto la trama di Napoli – New York, ma qual è il cast completo del film su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Dea Lanzaro: Celestina Scognamiglio

Pierfrancesco Favino: Domenico Garofalo

Antonio Guerra: Carmine

Anna Ammirati: Anna Garofalo

Omar Benson Miller: George

Anna Lucia Pierro: Agnese Scognamiglio

Tomas Arana: Il Capitano

Antonio Catania: Joe Agrillo

Streaming e tv

Dove vedere Napoli – New York in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 17 settembre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Raiplay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.