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Napoli – New York: tutto quello che c’è da sapere sul film

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Napoli – New York: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, giovedì 17 settembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Napoli – New York, film del 2024 scritto e diretto da Gabriele Salvatores e tratto da un’idea originale di Federico Fellini e Tullio Pinelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Napoli, 1949. La deflagrazione di un ordigno bellico rimasto inesploso provoca il crollo di una palazzina e la morte di numerose persone. Celestina Scognamiglio è una ragazzina di dieci anni che ha perso i genitori durante i bombardamenti e nell’incidente si trova a perdere anche la zia Amelia, rimanendo senza famiglia: l’unica parente ancora in vita è la sorella Agnese, che però si è trasferita a New York con un americano che ha promesso di sposarla. Celestina è amica di Carmine, dodicenne anche lui orfano che vive alla giornata nei quartieri più poveri della città e raccoglie spiccioli mettendo in atto qualche sotterfugio e barando a mazzetti con l’aiuto di Celestina, che gli passa le carte migliori da sotto il tavolo. I due fanno la conoscenza di George, cuoco afroamericano che lavora sul transatlantico statunitense Victory, in sosta nel porto e pronto a salpare proprio per New York quella stessa sera.

Napoli-New York: il cast

Abbiamo visto la trama di Napoli – New York, ma qual è il cast completo del film su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Dea Lanzaro: Celestina Scognamiglio
  • Pierfrancesco Favino: Domenico Garofalo
  • Antonio Guerra: Carmine
  • Anna Ammirati: Anna Garofalo
  • Omar Benson Miller: George
  • Anna Lucia Pierro: Agnese Scognamiglio
  • Tomas Arana: Il Capitano
  • Antonio Catania: Joe Agrillo

Streaming e tv

Dove vedere Napoli – New York in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 17 settembre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Raiplay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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