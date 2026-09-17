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Grande Fratello Vip 2026: conduttrice e opinioniste della nuova edizione

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di Antonio Scali
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Grande Fratello Vip 2026: conduttrice e opinioniste della nuova edizione

Parte il 17 settembre il Grande Fratello Vip 2026, un’edizione rinnovata e scoppiettante, con alla conduzione di Ilary Blasi. Un grande cast con tanti vip per un’edizione attesissima. Nel ruolo di opinioniste la conduttrice del Tg5 Cesara Buonamici e la temutissima giornalista Selvaggia Lucarelli, che sicuramente non si tirerà indietro con i suoi commenti pungenti.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per il Grande Fratello 2026? Ve lo diciamo subito: non si conosce la durata di questa edizione, e di conseguenza non si conosce la data della finale. Al momento non c’è nessuna dichiarazione ufficiale, ma c’è chi parla di un’edizione molto veloce rispetto a quelle del passato. Previsti due appuntamenti a settimana, il lunedì e il venerdì. All’inizio il calendario sarà piuttosto dinamico. Si comincia il 17 settembre, poi subito una nuova puntata il 19 settembre. Il calendario dovrebbe proseguire con altre due puntate ravvicinate: lunedì 21 e venerdì 25 settembre. Da quel momento il Grande Fratello Vip dovrebbe trovare la propria collocazione definitiva nel palinsesto di Canale 5, mantenendo il doppio appuntamento settimanale del lunedì e del venerdì sera.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello 2026 in diretta tv e live streaming? Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 dal 17 settembre ogni lunedì e venerdì. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30). Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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