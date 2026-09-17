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A che ora inizia il Grande Fratello Vip 2026: l’orario d’inizio del reality

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AGF
di Redazione TPI

A che ora inizia il Grande Fratello Vip 2026: l’orario d’inizio del reality

A che ora inizia il Grande Fratello 2026? Il reality torna con un’edizione rinnovata, con al centro concorrenti Vip. Alla conduzione Ilary Blasi. Gli opinionisti in studio sono Cesara Buonamici, volto del Tg5, e la temutissima Selvaggia Lucarelli. Ma a che ora inizia? Appuntamento su Canale 5 in prima serata dalle 21.35 circa (subito dopo il grande successo de La ruota della fortuna) ogni lunedì e venerdì dal 17 settembre.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per il Grande Fratello Vip 2026? Ve lo diciamo subito: non si conosce la durata di questa edizione, e di conseguenza non si conosce la data della finale. Al momento non c’è nessuna dichiarazione ufficiale, ma c’è chi parla di un’edizione molto veloce rispetto a quelle del passato. Previsti due appuntamenti a settimana, il lunedì e il venerdì. All’inizio il calendario sarà piuttosto dinamico. Si comincia il 17 settembre, poi subito una nuova puntata il 19 settembre. Il calendario dovrebbe proseguire con altre due puntate ravvicinate: lunedì 21 e venerdì 25 settembre. Da quel momento il Grande Fratello Vip dovrebbe trovare la propria collocazione definitiva nel palinsesto di Canale 5, mantenendo il doppio appuntamento settimanale del lunedì e del venerdì sera.

Redazione TPI
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