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Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 17 settembre 2026

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 17 settembre 2026

Questa sera, giovedì 17 settembre 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 17 settembre 2026, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Nella prima puntata, oltre al punto sui quattro anni del Governo Meloni, ci sarà il dibattito sulle primarie del campo largo e un’inchiesta che ricostruisce la crescita del fenomeno Vannacci tra luci ed ombre. Tra gli ospiti di Corrado Formigli: l’ex Premier Romano Prodi; lo scrittore Gianrico Carofiglio; lo storico dell’arte e rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari; la giornalista de La Stampa Flavia Perina; il direttore del quotidiano Domani Emiliano Fittipaldi; il sottosegretario del Dicastero per la cultura e l’educazione della Santa Sede Antonio Spadaro; Riccardo Molinari (Lega) e il fondatore del movimento civico Più Uno Ernesto Maria Ruffini. Nel corso della puntata, anche in questa nuova stagione, torneranno i racconti dello scrittore Stefano Massini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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