Fast e Furious – Hobbs e Shaw: tutto quello che c’è da sapere sul film
Fast e Furious – Hobbs e Shaw: trama, cast e streaming del film
Questa sera, lunedì 23 novembre 2026, alle ore 21,30 su Italia 1 va in onda Fast e Furious – Hobbs e Shaw, film del 2019 diretto da David Leitch. La pellicola, spin-off della serie, ha per protagonisti Dwayne Johnson e Jason Statham, rispettivamente nei panni di Luke Hobbs e Deckard Shaw, già presenti nei precedenti capitoli della serie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
A Londra, un gruppo di agenti dell’MI6 tenta di recuperare il virus Fiocco di Neve, che può essere programmato per decimare milioni di persone, dall’organizzazione terroristica hi-tech “Eteon”. Brixton Lore, un agente dell’Eteon con impianti cibernetici avanzati che gli consentono di eseguire imprese sovrumane, arriva sul luogo e uccide tutti gli agenti dell’MI6 tranne Hattie Shaw, sorella minore di Deckard Shaw, che si inietta il Fiocco di Neve divenendone la portatrice dormiente e si dà alla fuga. Brixton, per farla ricercare, la fa apparire come la traditrice che ha ucciso la propria squadra per rubare il Fiocco di Neve. Luke Hobbs e Deckard, sono entrambi informati del virus scomparso dalla CIA e vengono assegnati a lavorare in squadra per rintracciarlo.
Fast e Furious – Hobbs e Shaw: il cast del film
Abbiamo visto la trama di Fast e Furious – Hobbs e Shaw, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Dwayne Johnson: Luke Hobbs
- Jason Statham: Deckard “Deck” Shaw
- Idris Elba: Brixton Lore
- Vanessa Kirby: Hattie Shaw
- Eiza González: Margarita “Madame M”
- Helen Mirren: Magdalene Shaw
- Eddie Marsan: professor Andreiko
- Cliff Curtis: Jonah Hobbs
- Roman Reigns: Mateo Hobbs
- Josh Mauga: Timo Hobbs
- John Tui: Kal Hobbs
- Lori Pelenise Tuisano: Sefina Hobbs
- Eliana Su’a: Samantha “Sam” Hobbs
- Rob Delaney: agente Loeb
- Ryan Reynolds: agente Locke
- Kevin Hart: Dinkley
- Stephanie Vogt: commentatrice
Streaming e tv
Dove vedere Fast e Furious – Hobbs e Shaw in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 23 novembre 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.