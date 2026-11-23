Fast e Furious – Hobbs e Shaw: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 23 novembre 2026, alle ore 21,30 su Italia 1 va in onda Fast e Furious – Hobbs e Shaw, film del 2019 diretto da David Leitch. La pellicola, spin-off della serie, ha per protagonisti Dwayne Johnson e Jason Statham, rispettivamente nei panni di Luke Hobbs e Deckard Shaw, già presenti nei precedenti capitoli della serie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

A Londra, un gruppo di agenti dell’MI6 tenta di recuperare il virus Fiocco di Neve, che può essere programmato per decimare milioni di persone, dall’organizzazione terroristica hi-tech “Eteon”. Brixton Lore, un agente dell’Eteon con impianti cibernetici avanzati che gli consentono di eseguire imprese sovrumane, arriva sul luogo e uccide tutti gli agenti dell’MI6 tranne Hattie Shaw, sorella minore di Deckard Shaw, che si inietta il Fiocco di Neve divenendone la portatrice dormiente e si dà alla fuga. Brixton, per farla ricercare, la fa apparire come la traditrice che ha ucciso la propria squadra per rubare il Fiocco di Neve. Luke Hobbs e Deckard, sono entrambi informati del virus scomparso dalla CIA e vengono assegnati a lavorare in squadra per rintracciarlo.

Fast e Furious – Hobbs e Shaw: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Fast e Furious – Hobbs e Shaw, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Dwayne Johnson: Luke Hobbs

Jason Statham: Deckard “Deck” Shaw

Idris Elba: Brixton Lore

Vanessa Kirby: Hattie Shaw

Eiza González: Margarita “Madame M”

Helen Mirren: Magdalene Shaw

Eddie Marsan: professor Andreiko

Cliff Curtis: Jonah Hobbs

Roman Reigns: Mateo Hobbs

Josh Mauga: Timo Hobbs

John Tui: Kal Hobbs

Lori Pelenise Tuisano: Sefina Hobbs

Eliana Su’a: Samantha “Sam” Hobbs

Rob Delaney: agente Loeb

Ryan Reynolds: agente Locke

Kevin Hart: Dinkley

Stephanie Vogt: commentatrice

Streaming e tv

Dove vedere Fast e Furious – Hobbs e Shaw in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 23 novembre 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.