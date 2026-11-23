Su Rai1 La Famiglia Panini – L’Avventura delle Figurine interessa 3.635.000 spettatori pari al 23% di share. Su Canale5 Racconto di una Notte conquista 1.820.000 spettatori con uno share del 12.7%. Su Rai2 The Rookie intrattiene 549.000 spettatori (3%). Su Italia1, dopo l’anteprima (719.000 – 3.9%), Le Iene presentano: La Cura incolla davanti al video 704.000 spettatori con il 6.9%. Su Rai3, dopo Report Play (643.000 – 3.4%) e la presentazione (746.000 – 3.9%), Report segna 912.000 spettatori pari al 5.3% (Report Plus a 702.000 e il 4.9%). Su Rete4, dopo la presentazione (515.000 – 2.7%), Fuori dal Coro totalizza 670.000 spettatori (5.6%). Su La7 La7 Doc – La Storia di Mr Huang raggiunge 387.000 spettatori e il 2.3%. Su Tv8 Il giustiziere della notte ottiene 353.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove, dopo Che Tempo Che Farà (607.000 – 3.3%) e la presentazione (1.440.000 – 7.5%), Che Tempo Che Fa raduna 1.754.000 spettatori con il 10.3% e 1.036.000 spettatori con il 7.2% nella parte chiamata Che Fuori Tempo Che Fa.