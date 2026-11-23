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Ascolti tv domenica 22 novembre: Racconto di una notte, Report, Che tempo che fa
Ascolti tv domenica 22 novembre 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 22 novembre2026? Su Canale 5 è andato in onda Racconto di una notte. Su Rai 3 Report. Su Rete 4 Fuori dal coro. Sul Nove Che tempo che fa. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 22 novembre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv domenica 22 novembre 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 La Famiglia Panini – L’Avventura delle Figurine interessa 3.635.000 spettatori pari al 23% di share. Su Canale5 Racconto di una Notte conquista 1.820.000 spettatori con uno share del 12.7%. Su Rai2 The Rookie intrattiene 549.000 spettatori (3%). Su Italia1, dopo l’anteprima (719.000 – 3.9%), Le Iene presentano: La Cura incolla davanti al video 704.000 spettatori con il 6.9%. Su Rai3, dopo Report Play (643.000 – 3.4%) e la presentazione (746.000 – 3.9%), Report segna 912.000 spettatori pari al 5.3% (Report Plus a 702.000 e il 4.9%). Su Rete4, dopo la presentazione (515.000 – 2.7%), Fuori dal Coro totalizza 670.000 spettatori (5.6%). Su La7 La7 Doc – La Storia di Mr Huang raggiunge 387.000 spettatori e il 2.3%. Su Tv8 Il giustiziere della notte ottiene 353.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove, dopo Che Tempo Che Farà (607.000 – 3.3%) e la presentazione (1.440.000 – 7.5%), Che Tempo Che Fa raduna 1.754.000 spettatori con il 10.3% e 1.036.000 spettatori con il 7.2% nella parte chiamata Che Fuori Tempo Che Fa.
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Affari Tuoi arriva a 4.539.000 spettatori (23.8%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.512.000 – 18.5%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.194.000 spettatori pari al 22%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 658.000 spettatori (3.4%). Su Rete4 Realpolitik raggiunge 694.000 spettatori e il 3.6% nella prima parte e 604.000 spettatori e il 3.2% nella seconda parte. Su La7 In Onda interessa 1.002.000 spettatori (5.3%) nella prima parte e 767.000 spettatori (4.1%) nella seconda parte chiamata In Onda Prima Serata.
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 2.917.000 spettatori pari al 18.5%, mentre L’Eredità coinvolge 3.987.000 spettatori pari al 22.1%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.702.000 spettatori (11.5%), mentre Caduta Libera conquista 2.126.000 spettatori (12.5%). Su Rai2, dopo TG2 Dossier (319.000 – 2.2%), Blue Bloods totalizza 631.000 spettatori con il 3.8% nel primo episodio e 808.000 spettatori con il 4.3% nel secondo episodio. Su Italia1 la finale delle ATP Finals 2026 – Zverev-Alcaraz sigla 1.441.000 spettatori (8.8%). Su Rai3 le news di TGR tengono informati 2.204.000 spettatori (12.2%). A seguire Blob segna 663.000 spettatori (3.5%). Su Rete4 La Promessa interessa 884.000 spettatori (4.7%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.