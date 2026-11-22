Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 22 novembre 2026

Questa sera, domenica 22 novembre 2026, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 22 novembre, di Che Tempo Che Fa 2026-2027.

Anticipazioni e ospiti

Tra gli ospiti della puntata, Lorenzo Jovanotti, tra i cantautori e performer più amati e rappresentativi della musica italiana, in occasione dell’uscita del documentario ‘Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti’, nelle sale italiane dal 26 novembre come evento speciale di 7 giorni. Diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti e presentato in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma, il docufilm racconta per la prima volta il lato più autentico e intimo dell’artista, ripercorrendone il percorso dagli esordi in radio ai grandi concerti, tra musica, viaggi e incontri.

E ancora: Beppe Grillo; la senatrice a vita Elena Cattaneo, autrice del saggio ‘Consigli ai giovani ricercatori – Rileggere Santiago Ramon y Cajal oggi’, dedicato al premio Nobel per la medicina e padre delle moderne neuroscienze; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; la direttrice di HuffPost Italia Annalisa Cuzzocrea; la condirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; l’editorialista di Repubblica Massimo Giannini; Flavio Caroli, nelle librerie con “Lo spirito dei luoghi – Genius loci. Viaggio nel volto e nell’anima della natura”; Mara Maionchi; Orietta Berti; Ubaldo Pantani.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 22 novembre 2026, in diretta tv e live streaming? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando). La puntata sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.